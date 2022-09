La Palma Neueröffnung Boutique Resort Aloha La Palma

ein Jahr nach dem Vulkan

Am 17.09.2022 war die wundervolle Eröffnungsparty von Aloha La Palma, dem neuen Boutique-Resort auf der Westseite La Palmas auf den traumhaften Kanaren, mit rund 60 geladenen Gästen. Zur Eröffnung tanzte eine Hawaiianisch geführte Tanzgruppe Hula, sodass uns der Sonnenuntergang auf La Palma plötzlich wie auf Hawaii vor kam. Nach Besichtigung der Anlage, ausgiebigem Essen und Trinken, begleiteten unsere DJs die Gäste in die laue Nacht, beleuchtet durch den atemberaubenden Sternenhimmel La Palmas.

Mit der Veranstaltung begann die Spenden-Zusammenarbeit mit SOS La Palma, eine gemeinnützige Aktion zur Unterstützung von Not leidenden Familien und Einzelpersonen auf der Insel. bei der 1EUR pro Apartment und Tag in Zukunft gespendet wird.

„Aloha La Palma“ liegt nur 2 km vom angrenzenden, erstarrten Lavastrom entfernt und 3 km vom Meer, mit seinen ruhigen Stränden.

Die Anlage selbst stellt sich, als Palmengarten mit hawaiianischer Dekoration und einem Touch von Südsee, dar und bietet vor Allem Ruhe und Lebensfreude.

Die 5 großzügigen Appartements, die wöchentlich zu mieten sind, sind liebevoll in hawaiianischem Stil eingerichtet. Alle Terrassen bieten weite Ausblicke auf das Meer und den allabendlichen Sonnenuntergang. Nach Wanderungen in einen der Nationalparks, Besichtigungstouren oder Restaurantbesuchen, laden unser moderner 10×5 Meter Salzwasserpool und große Liegeflächen zum relaxen ein. Hula- workshops, Massagen, Yoga und Reikikurse können auf Anfrage bei uns gebucht werden.

La Palma hat sich nach dem letzten Vulkanausbruch schnell erholt. Lediglich ein schmaler Streifen der Insel wurde vom Vulkan zurückerobert und bietet nun ein energiegeladenes Naturschauspiel aus Lava. Die 1000km Wanderwege auch zu erkalteten Vulkankratern und durch duftende Pinienwälder und Mountainbikestrecken rund um die Insel machen Lust auf Bewegung. Kulturell bieten die zwei größten Städte immer wieder besondere Events von freien Konzerten und landestypische Umzügen, über bunte Märkte bis zu besonderen Straßenmusikern und Fassadengestaltungen. Drei im Michelin erwähnte und einige andere, sehr gute Restaurants mehr, geben auch kulinarisch ihr Bestes.

Aloha La Palma sl wurde 2017 gegründet. Für die Fertigstellung der Anlage hatten wir 2 Jahre eingeplant. Nach den ersten Coronajahren, einem Inselbrand und schlussendlich auch noch dem Vulkanausbruch, der 6 Monate Reinigungs- und Renovierungsarbeiten nach sich zog, hat die Liebe gesiegt und wir es nach 4,5 Jahren geschafft unser Boutique-Resort fertigzustellen. Jetzt sind wir voller Vorfreude auf unsere Gäste! Geführt wird Aloha La Palma seit diesem Jahr von den drei Freunden Alexandra und Ralph Munz und Mares Baudewyins, die Erfahrungen aus Hotel, Erlebnisgastronomie, sowie auch aus der spirituellen Arbeit mitbringen.

Aloha La Palma Boutique Resort mit 5 Appartements.

Urlaub in Aloha La Palma bedeutet als erstes viel Aloha, nette Menschen kennenzulernen, zu entschleunigen, in den indian green Pool einzutauchen und mit aufgeladenen Batterien wieder heimzukehren. Freut Euch auf wundervolle Sonnenuntergänge und den spektakulären klaren Sternenhimmel.

