Labor Blackholm setzt seit 20 Jahren auf openthinclient

Stuttgart/Heilbronn. Das Labor Blackholm MVZ in Heilbronn nutzt seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich die ThinClient-Lösung der openthinclient gmbh. Die langjährige Partnerschaft zeigt eindrucksvoll, wie eine stabile, sichere und zentral verwaltbare IT-Infrastruktur den anspruchsvollen Laborbetrieb zuverlässig unterstützen kann.

Bereits Mitte der 1990er Jahre setzte IT-Leiter Marco Rauhut, der seit über 30 Jahren im Unternehmen tätig ist, auf Terminal-Lösungen. Nach mehreren erfolglosen Modernisierungsversuchen mit unterschiedlicher ThinClient-Hardware entschied sich das Labor schließlich für den Einsatz von openthinclient – mit nachhaltigem Erfolg. Seit der Einführung läuft die Umgebung stabil und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Zentrale Verwaltung und hohe Ausfallsicherheit

Ein entscheidender Vorteil ist die einfache Administration: Fällt ein Client aus, kann der Arbeitsplatz innerhalb von wenigen Minuten wiederhergestellt werden – inklusive Gerätewechsel und Neukonfiguration. Dank PXE-Boot starten die Clients bei jedem Neustart mit einem frischen System, wodurch sich Schadsoftware nicht dauerhaft festsetzen kann. Für die IT bedeutet das: maximale Sicherheit bei minimalem Wartungsaufwand.

„Am längsten dauert es, in den Keller zu gehen und einen neuen ThinClient zu holen“, sagt Rauhut schmunzelnd.

Technische Anforderungen problemlos umgesetzt

Auf den ThinClients läuft vor allem die Laborsoftware Melos der Firma Lablions, lokal ausgeführt als Linux-Anwendung mit NFS-Anbindung und Datenbankverknüpfung. Darüber hinaus betreibt das Labor eine Vielzahl weiterer zentraler Tools – vom Order-Entry-System über die Fax-Infrastruktur (mit täglich ca. 1.500 Faxen) bis hin zu Tourenplanung und Warenwirtschaft. Ein Großteil der Software wurde intern in PureBasic entwickelt und kann dank openthinclient problemlos auf Linux-Clients betrieben werden.

Langjährige Zufriedenheit

Obwohl das Labor ohne Terminalserver oder Citrix-Lösung arbeitet, überzeugt openthinclient als zentrales Managementsystem für Linux-Clients auf ganzer Linie. IT-Leiter Rauhut zieht ein klares Fazit: „Ich würde openthinclient jederzeit weiterempfehlen!“

Über das Labor Blackholm MVZ GmbH

Das Labor Blackholm MVZ in Heilbronn steht für moderne und präzise Labordiagnostik. Ein erfahrenes Team aus Fachärztinnen, Fachärzten und Laborprofis bietet ein breites Spektrum an klinisch-chemischen, mikrobiologischen und molekularen Analysen. Mit digitaler Technik und höchsten Qualitätsstandards liefert das Labor zuverlässige Ergebnisse und ist ein starker Partner im Gesundheitswesen.

openthinclient ist ein ThinClient-OS mit zentralen Management. Mit Netzwerk-Boot und Web-basierter UI können x86-kompatible Geräte schnell und einfach als VDI-Endpoints zur Verfügung gestellt werden.

openthinclient ist komplett Open-Source und kann mit bis zu 24 Clients ohne Einschränkungen kostenfrei getestet und genutzt werden.

Die openthinclient GmbH bietet B2B-Kunden Wartungsverträge mit garantierten Reaktionszeiten und unterstützt diese bei Installation und Konfiguration. Des weiteren werden Dienstleistungen für kundenspezifische Anpassungen und Erweiterungen angeboten.

Neben Software und Dienstleistungen bietet die openthinclient GmbH leistungsfähige ThinClient-Hardware für unterschiedliche Einsatzgebiete an.

