Länger draußen sitzen: dank neuem Heizelement für Terrassenbeläge

TerraMaxx COMFORT von Gutjahr

Bickenbach/Bergstraße, 17. Juli 2024. Die Terrasse in der Übergangszeit länger nutzen? Das geht mit einem neuen Heizelement für den Außenbereich. TerraMaxx COMFORT des Systemanbieters Gutjahr besteht aus einer dünnen Heizfolie mit Isolationsschicht auf der Rückseite. Diese erwärmt den Keramik- oder Natursteinbelag auf 24 Grad Celsius – angenehm fußwarm, energiesparend und besonders schnell. Das Gutjahr-Heizsystem kann bei Belägen aus Keramik oder Naturstein eingesetzt werden, die auf Stelzlager oder Rahmensystem verlegt sind.

Die elektrischen TerraMaxx COMFORT Heizmodule sind selbstklebend – sie können einfach auf der Rückseite des Plattenbelages aufgebracht werden. An diesen Stellen werden die Beläge dann erwärmt. „Die Heizfolie liefert aber immer nur so viel Energie, wie benötigt wird“, erklärt Gutjahr-Produktmanager Thomas Römer. „Zudem reguliert sie sich selbst, um die Temperatur konstant auf 24 Grad Celsius zu halten. Das optimiert den Energieverbrauch. Ein schlechtes Gewissen beim Heizen im Freien ist also nicht nötig.“ Denn im Vergleich zu den sonst üblichen Gas-Heizpilzen oder Elektro-Heizstrahlern schneidet TerraMaxx COMFORT deutlich besser ab: Der Energieverbrauch und damit der CO2-Ausstoß ist um gut 70 Prozent niedriger. „Zudem verursacht die Heizung keine Lichtverschmutzung und schützt so nachtaktive Tiere und Insekten“, ergänzt Römer.

Ideal für Terrassen und Wellnessbereiche

Das neue Heizelement ist ideal für private Terrassen, Wintergärten, Pools und Wellness-Außenbereiche. „Es reagiert schnell und liefert angenehme Wärme von unten, ohne viel Energie zu verbrauchen“, so Römer weiter. Weiterer Vorteil: TerraMaxx COMFORT muss nicht auf der kompletten Terrasse montiert werden, sondern kann genau dort zum Einsatz kommen, wo zusätzliche Wärme gewünscht ist – etwa im Bereich der Sitzmöbel oder unter Laufwegen zum Pool.

TerraMaxx COMFORT kann bei Keramik- und Natursteinbelägen auf Alu-Rahmensystemen oder Stelzlagern eingesetzt werden – also sogenannten aufgestelzten Belägen. Wer das Gutjahr-Rahmensystem TerraMaxx RS oder das Gutjahr-Stelzlager TerraMaxx TSL bereits auf seiner Terrasse hat, kann die Außenheizung zudem problemlos nachrüsten. Das Gutjahr-Heizelement gibt es in drei gängigen Belagsformaten, das größte ist 120 cm x 120 cm.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 35 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

