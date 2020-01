Laerdal Medical setzt im weltweiten Einkauf auf Ivalua für bessere Compliance und mehr Effizienz

Laerdal Medical, ein weltweit führender Anbieter von Trainingslösungen und -services für das Gesundheitswesen, will sein operatives Procurement grundlegend transformieren. Für die Umsetzung dieser anspruchsvollen Aufgabe hat sich das Unternehmen zwei Experten an Bord geholt: Ivalua, einen weltweit führenden Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen ( https://de.ivalua.com/loesungen/prozess/vollstaendige-source-to-pay/25l/ ), sowie OJC Consulting, ein anerkanntes Implementierungs- und Beratungshaus.

Laerdal ist ein globaler Konzern mit Niederlassungen in über 24 Ländern und Produktionsstätten an vier internationalen Standorten. Für den direkten und den indirekten Einkauf wird Laerdal unternehmensweit die branchenführenden Ivalua Module für Sourcing, Vertragsmanagement und Analytics nutzen. Ziel ist es, die Effizienz zu steigern, manuelle Arbeiten zu reduzieren und das Wachstum des Unternehmens einkaufsseitig zu unterstützen.

Ane H. Eliassen, Procurement Manager bei Laerdal, erklärt: „Laerdal war auf der Suche nach einer umfassenden Suite, um unsere globalen Sourcing- und Beschaffungsaktivitäten in allen Ausgabenkategorien zu unterstützen und zu standardisieren. Unsere derzeitigen manuellen Prozesse sind bei unserem anhaltenden Wachstum nicht skalierbar. Wir brauchen ein Beschaffungssystem, das uns jetzt voranbringt und auch in Zukunft mit uns wachsen kann.“

Darüber hinaus wird Laerdal mit Ivalua die Leistung und die Zertifizierungen von Lieferanten überwachen und die Transparenz verbessern. „Ivalua wird es uns ermöglichen, die Einhaltung von Vorschriften durch unsere Lieferanten als auch unsere eigene Compliance besser zu kontrollieren. Dies ist für uns sehr wertvoll, denn wir sind im stark regulierten medizinischen Bereich tätig“, unterstreicht Eliassen.

„Wachstumsraten wie die von Laerdal können eine ziemliche Herausforderung sein. Die Prozesse müssen sehr sorgfältig definiert werden und dann müssen sich alle Bereiche auch daran halten. Die rationellen und kollaborativen Funktionalitäten von Ivalua unterstützen diese Prozesse und ermöglichen sämtlichen Akteuren höchste Effizienz“, sagt Olivier Julian, CEO von OJC Consulting.

„Wir freuen uns, Laerdal Medical als neuen Kunden begrüßen zu dürfen. Unsere enge Partnerschaft mit OJC hilft uns, digitale Transformationsprojekte schnell und erfolgreich umzusetzen. Sie bringen unseren Kunden nicht nur unmittelbar greifbare Vorteile, sie sichern auch die nötige Flexibilität für zukünftige Anforderungen. So differenzieren wir uns nachhaltig und sind damit Vorreiter in unserer Branche“, erklärt Stephen Cleminson, Alliances Director bei Ivalua.

Über Laerdal

Laerdal verfolgt die Mission dabei zu helfen, Leben zu retten. Seit mehr als 60 Jahren ist Laerdal ein weltweit führender Anbieter von Trainings-, Bildungs- und Therapieprodukten. Durch die Umsetzung von bewährten Erkenntnissen aus der Reanimationsforschung, der Patientensicherheit und im Rahmen globaler Gesundheitsinitiativen des Unternehmens ist Laerdal davon überzeugt, 500.000 zusätzliche Leben jährlich retten zu können. www.laerdal.com

Über OJC Consulting

OJC Consulting wurde 2007 gegründet und ist ein langjähriger Partner von Ivalua mit Teams und Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweden, der Schweiz sowie in den USA und Kanada. OJC Consulting unterstützt internationale Unternehmen bei der Steigerung ihrer Profitabilität. Durch die Implementierung und den Support der Ivalua Suite sorgt das Unternehmen für bessere Geschäftsprozesse und optimierte Kosten. Das globale Team von OJC Consulting mit über 80 Beratern hat Ivalua Projekte sowohl in Europa als auch in Nordamerika erfolgreich durchgeführt. Weitere Informationen unter www.ojc-consulting.com

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua ist von Gartner und anderen Analysten als führend anerkannt und genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken. Dies spiegelt sich auch in der branchenweit höchsten Kundenbindungsrate von über 98 Prozent wider. Weitere Informationen finden sich unter www.ivalua.de

