Lagersicherheit

Warum sie so wichtig ist

Kriminelle wissen um den Wert eines Lagers, oder genauer gesagt, um seinen Inhalt.

Wenn Diebe auf der Suche nach hochwertigen Gegenständen sind, die sie weiterverkaufen wollen, ist ein ungesichertes Lager eine offene Einladung. Wenn Sie kein professionelles Sicherheitspersonal für Ihr Lager haben, setzen Sie Ihr Inventar und Ihre Mitarbeiter einem Risiko aus.

Lagerschutz

Sicherheitswachen für das Lager bieten Schutz für die Mitarbeiter

Die Sicherheit Ihres Inventars ist zwar wichtig, aber Waren sind letztlich austauschbar; die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter ist von größter Bedeutung. Im Falle eines Einbruchs in Ihr Gebäude sorgt ein professioneller Sicherheitsdienst für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und verringert gleichzeitig Ihre Haftung. Sicherheitsdienste sind eine Investition, die sich auszahlt.

Ein Sicherheitsdienst vor Ort gibt auch Ihren Mitarbeitern die Sicherheit, die sie brauchen, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Wenn sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten, können sie nicht in Ruhe arbeiten.

Sicherheit schützt vor Mitarbeiterdiebstahl

Auch wenn Diebstahl von außen sicherlich ein Problem darstellt, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass auch Ihre Mitarbeiter ein Risiko darstellen können. Wenn Sie nicht für eine ausreichende Überwachung sorgen, haben Mitarbeiter mit bösen Absichten möglicherweise die Möglichkeit, entweder Inventar oder andere Vorräte oder Geräte zu stehlen.

Wenn Sie einen größeren Betrieb haben, wissen Sie, dass es unmöglich ist, alle Ihre Mitarbeiter während aller Schichten in Ihrem Lager zu überwachen. Sie können Ihren Gewinn schützen, indem Sie den Diebstahl durch Mitarbeiter eindämmen, und das geht am besten, indem Sie einen professionellen Sicherheitsdienst engagieren. Das Wachpersonal kann sofort eingreifen, wenn es Zeuge eines Diebstahls oder eines anderen Fehlverhaltens wird.

Das Sicherheitspersonal kann auch Kameraübertragungen und andere Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen im gesamten Gebäude überwachen. Auf diese Weise kann ein großer Bereich effizient überwacht werden, ohne dass ein großes Team von Mitarbeitern eingestellt werden muss oder Ihre Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihnen ständig jemand über die Schulter schaut.

Sicherheitspersonal im Lager als Botschafter des Unternehmens

Ein weiterer Vorteil des Sicherheitspersonals in Ihrem Lager ist, dass es oft die ersten Personen sind, die ein Besucher oder neuer Mitarbeiter auf dem Gelände antrifft, wenn er das Gebäude betritt.

Sie vermitteln jedem Besucher einen unmittelbaren Eindruck von Sicherheit und Geborgenheit, und dieser Eindruck wirkt sich auch darauf aus, wie die Besucher mit Ihnen, dem Firmeninhaber, umgehen. Das Sicherheitspersonal kann den Besuchern den Weg weisen und sie bei Bedarf sogar begleiten, um sicherzustellen, dass Ihre Gäste oder neuen Mitarbeiter ohne Probleme an ihr Ziel gelangen.

Aufgrund dieses Aspekts eines Sicherheitsteams ist es wichtig, dass die von Ihnen eingestellten Fachleute nicht nur in der Lage sind, Sie, Ihre Mitarbeiter, Ihr Inventar und Ihre Räumlichkeiten zu schützen – sie müssen auch in der Lage sein, freundlich und sicher mit der Öffentlichkeit umzugehen.

Da viele Menschen den ersten Eindruck von Ihrem Unternehmen gewinnen, müssen sie ein gutes Bild von Ihnen abgeben, was bedeutet, dass sie sich bei ihrer Arbeit professionell verhalten müssen.

Dies vermittelt Ihren Besuchern und Mitarbeitern nicht nur einen guten Eindruck von Ihrem Betrieb, sondern schreckt auch potenzielle Einbrecher ab, die sehen, dass das Wachpersonal sich auf dem Gelände besser auskennt als die meisten anderen und dass es nicht zu vermeiden ist, irgendwann auf sie zu treffen, wenn sie versuchen, in Ihr Lager einzubrechen.

Reaktion im Notfall

Ein weiterer wichtiger Grund, ein professionelles Sicherheitsteam in Ihrem Lagerhaus zu beschäftigen, ist die Tatsache, dass es für Notfälle ausgebildet ist. Hoffentlich werden Sie nie mit einem solchen konfrontiert, aber es gibt keine Garantien, und deshalb müssen Sie für den Fall einer Katastrophe vorbereitet sein.

Ein Sicherheitsteam zu haben, bedeutet nicht, dass Sie nicht dafür sorgen sollten, dass Ihr Personal darin geschult ist, auf verschiedene Notfälle angemessen zu reagieren. Allerdings kann man sich nicht auf alle Möglichkeiten vorbereiten.

Ausgebildetes Sicherheitspersonal, das auch mit schwierigeren Situationen umgehen kann, z. B. mit feindlichen Personen, die anderen Schaden zufügen wollen, trägt dazu bei, die Sicherheit aller zu gewährleisten.

Sie können auch sehr hilfreich sein, wenn eine Evakuierung erforderlich ist, z. B. bei einem Brand, einem Gasleck oder einem Wasserproblem. Viele Sicherheitsmitarbeiter sind auch in Erster Hilfe und Herz-Lungen-Wiederbelebung geschult, so dass sie in medizinischen Notfällen helfen können.

Und schließlich kann das Sicherheitspersonal Ihnen helfen, einen Notfall von vornherein zu vermeiden, indem es den Zustand des Gebäudes überwacht und die Ausweise aller ein- und ausgehenden Personen kontrolliert.

Wahrscheinlich haben Sie ein hohes Verkehrsaufkommen, darunter Mitarbeiter, Lieferanten, Vertreter von Zulieferern und andere Besucher. Wenn Sie sicherstellen, dass jeder, der keine Erlaubnis zum Betreten des Gebäudes hat, vom Sicherheitspersonal abgewiesen wird, können Sie die Gefahr, die von unbefugten Besuchern ausgeht, verringern – egal ob absichtlich oder versehentlich.

