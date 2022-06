Lagoon Partys kehren ins Hard Rock Hotel Tenerife zurück!

Die „beste Poolparty der Welt“ kehrt am Samstag, den 2. Juli 2022 mit Rapper Tinie Tempah in die Lagune des Hard Rock Hotel Teneriffa zurück.

Hard Rock Hotel Tenerife gibt die Rückkehr der Lagoon-Party-Saison bekannt, mit dem gefeierten britischen Rapper Tinie Tempah als Headliner der Eröffnungsshow.

Die Lagoon-Party-Saison beginnt am 2. Juli (15.00 Uhr) und bietet ein hochkarätigen Line-up mit neuen und etablierten Künstlern in einer Reihe von Shows. Tickets sind über die Website www.lagoonpartytenerife.com erhältlich. Hotelgäste haben freien Zugang zu der Veranstaltung.

Mitfeiernde können sich auf Tanz, Unterhaltung, gute Laune und viel Musik rund um den Lagoon-Swimmingpool des Hotels freuen, wenn die Lagoon Party-Saison nächsten Monat losgeht. Jede Veranstaltung beginnt nach dem Mittag und dauert bis zum Einbruch der Dunkelheit. Die Teilnehmer werden eine ganz besondere Festivalatmosphäre mit dem fantastischen Klima der Kanarischen Inseln verbinden können – und das alles vor der spektakulären Kulisse des Hard Rock Hotels Tenerife.

Mit der Ankündigung von Tinie Tempah als Top-Act reiht sich der beliebte Rapper in die illustre und umfangreiche Liste der internationalen Künstler ein, die bereits bei früheren Events der Lagoon Party als Headliner aufgetreten sind. In dieser Enklave im Süden Teneriffas sind bereits ikonische Namen der elektronischen Musikgeschichte wie Erik Morillo, Nervo, Juicy M, Rudimental, Harry Romero, Fat Boy Slim und Roger Sánchez aufgetreten.

Tinie Tempah ist ein britischer Sänger, Songwriter und Rapper, Sohn nigerianischer Einwanderer, der im Südosten Londons aufgewachsen ist. Schon in jungen Jahren entdeckte er seine Liebe zur Musik und begann bald mit der Aufnahme von Songs, die auf verschiedenen Fernsehkanälen und im Internet an Popularität gewannen.

Tempah und sein Cousin und Manager, Dumi Oburota, gründeten ihr eigenes Platten- und Modelabel „Disturbing London Records“. Seine erste Single „Pass Out“ erreichte die Spitze der UK-Charts. Auch sein Debütalbum „Disc-Overy“ erreichte die Spitze der britischen Charts und wurde mit Doppelplatin ausgezeichnet.

Tempah hat mit vielen prominenten Künstlern auf mehreren Singles mitgewirkt und mehrere Preise gewonnen, darunter die „MOBO Awards“ und die „Brit Awards“. Seine drei Studioalben erreichten mehrere Top-Ten-Listen und brachten ihm mehr Nummer-eins-Singles ein als jedem anderen britischen Künstler in diesem Jahrzehnt. Darüber hinaus unterstützt Tempah die UNICEF und engagiert sich für Jugendorganisationen.

Lagoon Party ist ein Projekt, das von zwei der führenden Unterhaltungsmarken Teneriffas, dem Hard Rock Hotel Tenerife und dem GreenWorld Festival, betrieben wird. Beide Marken haben sich zusammengetan, um im Süden der Insel ein brandneues Musik- und Freizeitkonzept auf die Beine zu stellen, das bei Musikliebhabern sofort auf Anklang stieß, von großen internationalen Künstlern gelobt und als „Die beste Poolparty der Welt“ bezeichnet wurde.

Diese Ode an die elektronische Musik wird am ersten Wochenende eines jeden Monats stattfinden. Am Samstag, dem 1. Oktober, endet die Saison der Lagoon Partys.

Bestätigte Termine für die Lagoon Party im Hard Rock Hotel Tenerife sind:

Samstag, 02. Juli 2022

Sonntag, 24. Juli 2022

Samstag, 06. August 2022

Sonntag, 04. September 2022

Samstag, 01. Oktober 2022

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette, die zur Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört und auf eine über 50-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Gruppe betreibt 41 Hotels mit über 13.000 Zimmern, die sich auf sechs Länder verteilen: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien und Brasilien. Sie verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels und die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz für zwei Hotels auf Ibiza und Teneriffa. Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihren Mitarbeitern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

Firmenkontakt

Palladium Hotel Group

Scott Crouch

Avda. Bartolome Rosello 18

07800 Ibiza

0800 000 4657

office@bprc.de

http://www.palladiumhotelgroup.com

Pressekontakt

BPRC Public Relations

Scott Crouch

Apothekergässchen 6

86150 Augsburg

+49 821 90780450

office@bprc.de

http://www.bprc.de/

Bildquelle: Palladium Hotel Group