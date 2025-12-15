Laioutr etabliert neue Kategorie: Frontend-Management-Plattformen schließen die Lücke zwischen Marketing, IT und digitalem Kundenerlebnis

Einfaches Frontend-Management für eine optimierte digitale Präsenz und bestmögliche Online-Kundenerlebnisse

München, 15.12.2025 – In Unternehmen wird das Frontend zunehmend zum Flaschenhals für digitale Entwicklungen. Kampagnen, Änderungen an Produkterlebnissen oder einfache Layout-Anpassungen dauern oft Wochen, weil sie tief in technische Prozesse eingreifen. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an Performance, Konsistenz und Geschwindigkeit im digitalen Handel. Mit der Einführung der Kategorie Frontend-Management-Plattform (FMP) will das europäische Softwareunternehmen Laioutr genau diese operative Lücke schließen. Frontend-Management-Plattformen bilden eine neue Schicht zwischen Backend-Systemen und Kundenerlebnis. Sie ermöglichen es Verantwortlichen, Inhalte, Layouts und Commerce-relevante Komponenten deutlich schneller und mit weniger technischer Abhängigkeit zu steuern. Während Headless- und Composable-Architekturen Flexibilität schaffen, nimmt eine FMP die operative Komplexität aus dem Frontend und macht sie für Marketing- und Produktteams unmittelbar nutzbar.

„Wir sehen bei vielen Marken dasselbe Muster: Das Backend ist modernisiert, das Frontend aber bleibt der Engpass. Kampagnen starten zu spät, Änderungen hängen wochenlang in internen Abstimmungsschleifen und jedes Detail braucht ein Ticket“, so Marcel Thiesies, CEO und Co-Founder von Laioutr. „Mit einer Frontend-Management-Plattform verkürzen sich Umsetzungszeiten im Schnitt um mehr als 70 Prozent. Unternehmen berichten uns, dass Kampagnen, die früher zwei bis drei Wochen gedauert haben, heute in wenigen Stunden live gehen.“

Aus Unternehmenssicht sind die Effekte klar messbar: kürzere Go-to-Market-Zyklen, niedrigere Betriebs- und Agenturkosten sowie eine sichtbar stabilere Frontend-Performance. Gerade im Enterprise Commerce, wo internationale Rollouts, hohe (mehrsprachige) Content-Frequenzen und komplexe Produktwelten zum Tagesgeschäft gehören, steigt die Bedeutung des Frontends als geschäftskritische Ebene. Laioutr positioniert sich mit seiner Plattform als europäischer Vorreiter dieser neuen Kategorie. Die Lösung ermöglicht es Teams, Frontends zentral zu steuern, wiederverwendbare Bausteine konsistent auszuspielen und Performance-Optimierungen automatisch auszurollen. IT-Abteilungen behalten weiterhin Architekturhoheit und Governance, werden jedoch von vielen operativen Aufgaben entlastet.

„Wir erleben aktuell einen Perspektivwechsel“, so Thiesies. „Das Frontend wird nicht mehr als rein technische Oberfläche betrachtet, sondern als geschäftliches Steuerungsinstrument. Unternehmen, die ihre digitale Kommunikation schneller und präziser ausspielen können, sichern sich echte Wettbewerbsvorteile.“

Mit der Einführung der Kategorie „Frontend-Management-Plattform“ reagiert Laioutr auf wachsende Anforderungen im Markt: leistungsfähige Frontends, die gleichzeitig flexibel, skalierbar und effizient betreibbar sind – und Marketing sowie IT gleichermaßen unterstützen.

Laioutr ist ein europäisches Softwareunternehmen und Anbieter einer Frontend-Management-Plattform für Composable Commerce. Die Lösung ermöglicht es Marken und Handelsteams, Inhalte, Layouts und Frontend-Komponenten deutlich schneller und konsistenter zu steuern – ohne technische Engpässe und mit spürbaren Effekten auf Time-to-Market, Effizienz und Performance. Laioutr arbeitet mit führenden Commerce- und Technologiepartnern in Europa zusammen.

