Lake People G105 Mk II: professioneller Kopfhörerverstärker handmade in Germany

Der G105 Mk II ist der Nachfolger des beliebten Kopfhörerverstärkers von Lake People. Die aktualisierte Version spielt mit größerer Ausgangsleistung bei verbessertem Rauschabstand und höherer Übersprechdämpfung. Eine fünfstufige Pre-Gain-Schaltung passt den Verstärker perfekt an unterschiedliche Kopfhörerimpedanzen an. Neben seinen symmetrischen Eingängen bietet der G105 Mk II zudem eine schaltbare unsymmetrische Anschlussmöglichkeit sowie einen Mono- und Phase-Reverse-Schalter. Über die innovative Split-Funktion können die beiden Kopfhörerausgänge mit zwei verschiedenen Mischungen für zwei Musiker beschickt werden.

Gauting, 3. Februar 2022 – Lake People arbeitet nach dem Motto „Tools, not Toys“ seit Jahrzenten stetig daran, die eigenen Produkte weiter zu perfektionieren. Der neue Kopfhörerverstärker G105 Mk II ist das Ergebnis dieser Optimierungs-Bestrebungen und überzeugt mit verbesserten technischen Werten und einigen praktikablen Erweiterungen.

Bessere Werte, besserer Sound

Mit der neuen Generation des G105 verbessert Lake People die ohnehin bereits beeindruckenden technischen Werte des Vorgängers. Der G105 Mk II treibt die Kopfhörer der Wahl nun mit einer beeindruckenden Ausgangsleistung von bis zu 2.300 Milliwatt an. Auch die Übersprechdämpfung und der Geräuschspannungsabstand wurden in der Manufaktur am Bodensee noch weiter optimiert, um ein klares, unverfälschtes Klangbild sicherzustellen. Mit derart exzellenten Werten empfiehlt sich das Profi-Werkzeug selbst für anspruchsvollste Anwendungen im Mastering.

Für jede Impedanz der richtige Verstärker

Kopfhörer variieren nicht nur in der Treiberkonfiguration und dem Gehäuseaufbau, sondern auch und besonders in ihren Impedanzwerten. Bei Lake People steht dieser Aspekt seit jeher im Fokus. Mit fünf schaltbaren Pre-Gain-Stufen von -6, 0, +6, +12 sowie +18 Dezibel treibt der neue G105 Mk II jeden Kopfhörer optimal an und ermöglicht einen angenehmen Regelweg des Lautstärke-Potis. Die hohe Ausgangsspannung versorgt hochohmige Kopfhörer optimal, die satte Ausgangsleistung holt das Beste aus niederohmigen Kopfhörern und sogar Magnetostaten. Der G105 Mk II von Lake People verstärkt jedes Modell optimal.

Praktikable Erweiterungen

Der Lake People G105 Mk II erlaubt den Anschluss von unsymmetrischen oder symmetrischen Quellen über Cinch- beziehungsweise XLR-Eingänge und ermöglicht die Wahl der Quelle über einen Schalter. Die clevere Split-Schaltung verteilt die Stereo-Eingangskanäle jeweils in Mono auf die beiden Kopfhörerausgänge, sodass beispielsweise zwei Musiker mit unterschiedlichen Mono-Monitorabmischungen versorgt werden können. Das Balance-Poti erlaubt dabei eine unterschiedliche Lautstärkeanpassung der beiden Kopfhörerausgänge. Die überarbeitete Version des erfolgreichen Studio-Allrounders verfügt darüber hinaus über einen Kippschalter, mit dem sich das Eingangssignal auf Mono schalten sowie einer der Stereokanäle in der Phase drehen lässt. Damit ist der G105 Mk II ein ebenso hochwertiges wie vielseitiges Abhör-Werkzeug für Recording- und Mixing-Situationen.

Manufaktur-Qualität made in Germany

Alle Produkte von Lake People werden vollständig in der firmeneigenen Manufaktur am Bodensee konzipiert und gefertigt, so auch der neue G105 Mk II. Dessen ausgesuchte Bauteile setzen bestens ausgebildete Fachkräfte zu einem innovativen Schaltungsdesign in einem kompakten Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium zusammen. Von der Lautstärkeregelung per ultrapräzisem 25-mm-Voll-Aluminium-Potentiometer von Alps bis zum leistungsfähigen internen Netzteil garantiert das Unternehmen Lake People erstklassige Qualität und echte Nachhaltigkeit durch eine langlebige, hochwertige Verarbeitung.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Kopfhörerverstärker G105 Mk II von Lake People ist ab Februar 2022 im Fachhandel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 499,00 Euro.

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist „Made in Germany“ der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.

