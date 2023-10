Lake People mit Monitorcontroller MC100 und Kopfhörerverstärkern der G-Serie auf der Tonmeistertagung 2023

Lake People präsentiert ein hochwertiges Produktportfolio auf der Tonmeistertagung 2023 in Düsseldorf. Das Highlight ist der neue Monitorcontroller MC100. Er bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten und Monitoring-Funktionen für eine umfassende Abhörkontrolle in professionellen Studios. Zusätzlich stellt das Unternehmen aktualisierte Kopfhörerverstärker-Modelle der G-Serie vor, darunter den G108 mit symmetrischem Kopfhöreranschluss. Besucher der Veranstaltung haben die Möglichkeit Lake People Mastermind Fried Reim persönlich zu treffen und Einblicke in die Innovationen des Unternehmens zu erhalten. Lake People ist auf der Tonmeistertagung vom 8. bis 11. November 2023 am Stand 14B des Audio-Händlers Hörzone vertreten.

Gauting, 17. Oktober 2023 – Lake People stellt auf der Tonmeistertagung 2023 in Düsseldorf aus. Das Unternehmen präsentiert im Rahmen der Veranstaltung den neuen Monitorcontroller MC100 sowie die Kopfhörerverstärker der G-Serie.

MC100: umfassende Abhörkontrolle für anspruchsvolle Studios

Der Lake People MC100 ist ein vielseitiger Monitor-Controller, der die Expertise von Lake People im Bereich Kopfhörerverstärker und Wandler für die umfassende Kontrolle über Studio-Abhören adaptiert. Er verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für analoge und digitale Quellen, mehrere Monitor-Ausgänge, einen Subwoofer-Anschluss und einen Kopfhörer-Verstärker mit X-Feed. Über einen USB-C-Eingang können PCM-Signale bis 384 kHz und 32 Bit sowie DSD 256 eingebunden und in erstklassiger Lake People Qualität gewandelt werden. Der MC100 ermöglicht das Umschalten zwischen drei Lautsprecherpaaren, bietet umfangreiche Ausgangsregelungen und integriert Monitoring-Funktionen wie Mute, Dim, Mono-Schaltung und mehr. Ein optionales Upgrade auf die MC100 PRO Variante bietet eine noch präzisere Lautstärkeregelung.

G-Serie: erstklassige Kopfhörerverstärkung für Profis

Die Kopfhörerverstärker der G-Serie von Lake People genießen einen herausragenden Ruf. Die Modelle G103 und G105 wurden von Fried Reim und seinem Team überarbeitet und aktualisiert, während ihre transparente, rauschfreie Verstärkung bewahrt wurde. Die innovative Pre-Gain-Schaltung ermöglicht die Anpassung an verschiedene Kopfhörertypen, von niederohmig bis hochohmig und magnetostatisch. Der G105 Mk II bietet zudem die Möglichkeit, zwei verschiedene Mono-Kopfhörermischungen über einen einzigen Stereoweg bereitzustellen. Lake People bleibt seinen bewährten Stärken treu und führt gleichzeitig eine Neuheit ein: Der G108 kombiniert die Vorzüge professioneller Studio-Kopfhörerverstärker mit dem symmetrischen Kopfhöreranschluss. Durch die getrennte Masseführung der Kanäle im symmetrischen Betrieb wird ein noch feiner aufgelöster Klang erzielt. Damit eröffnet der G108 anspruchsvollen Tonschaffenden eine neue Dimension des Kopfhörer-Sounds.

Lake People auf der Tonmeistertagung 2023 erleben

Lake People stellt bei der Tonmeistertagung 2023 vom 8. bis 11. November am Stand 14B des Audio-Händlers Hörzone aus. Fried Reim, der Kopf hinter Lake People, wird persönlich während der gesamten Tonmeistertagung vor Ort sein. Besucher haben die besondere Gelegenheit, mit ihm in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen und einen Einblick in die Vision und Innovationen von Lake People zu erhalten. Das Team von Lake People freut sich darauf, die Messebesucher in Düsseldorf zu begrüßen.

Bildmaterial

Aufmacherbild

https://cmaaudio.rtfm-pr.de/lake_people_tmt32.jpg

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist „Made in Germany“ der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie IsoAcoustics, Mogami und OEAudio vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.

www.cma.audio

www.lake-people.de

Firmenkontakt

cma

audio GmbH

Münchener Straße 21

82131 Gautling

089/97 880 38-0



http://www.cma.audio

Pressekontakt

rtfm GmbH

Moritz Hillmayer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0



http://www.cma.audio

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.