Lakefields begeistert auf der ANIMAL Messe 2024

Premiumfutter-Hersteller präsentiert sich modern und fortschrittlich

Stuttgart, November 2024 – Die diesjährige ANIMAL Messe in Stuttgart war erneut ein Highlight für Tierfreunde und Branchenexperten. Die Lakefields Manufaktur präsentierte sich mit einem Messestand, der für viel Aufmerksamkeit sorgte. Mit einem innovativen Design, einladender Atmosphäre und verschiedenen Attraktionen zog der Stand von Lakefields eine Vielzahl von Besuchern an und hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Der Lakefields-Messestand beeindruckte mit seiner auffälligen Gestaltung, die sowohl stilvoll als auch tierfreundlich war. Ein besonderes Highlight war die beliebte Leckerli-Bar, an der Hundebesitzer aus einer breiten Auswahl an hochwertigen Snacks für ihre Vierbeiner wählen konnten. Die Leckerli-Bar wurde nicht nur zum kulinarischen Erlebnis für die tierischen Gäste, sondern bot auch den perfekten Rahmen, um die Vielfalt und Qualität des Lakefields-Sortiments hautnah zu erleben.

Ein weiteres Highlight waren die exklusiven Messeangebote, die bei den Besuchern auf große Begeisterung stießen. Viele nutzten die Gelegenheit, ihre Lieblingsprodukte zu besonders attraktiven Konditionen zu erwerben und sich von der einzigartigen Lakefields-Qualität zu überzeugen.

Doch es war nicht nur das Angebot, das die Besucher überzeugte – auch die Werte und die Philosophie von Lakefields trafen auf großes Interesse. Die Leidenschaft des Unternehmens für natürliche, hochwertige und nachhaltige Tiernahrung spiegelte sich in jedem Detail wider. Das Team von Lakefields nahm sich viel Zeit, um Fragen zu beantworten, die Philosophie der Marke zu erklären und den Besuchern die Möglichkeit zu geben, die besonderen Zutaten und Herstellungsverfahren der Produkte kennenzulernen.

„Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz und die zahlreichen interessierten Gespräche an unserem Stand“, so Alessia Spiegel, Marketingleitung von Lakefields. „Die ANIMAL Messe war für uns eine tolle Gelegenheit, direkt mit Tierliebhabern in Kontakt zu treten und unsere Leidenschaft für gesunde und nachhaltige Tiernahrung zu teilen.“, Holger Baur, Geschäftsführer.

Mit diesem erfolgreichen Auftritt hat der Hersteller für Premiumfutter vom Bodensee seine Position als Vorreiter in der Tiernahrungsbranche weiter gestärkt und konnte zahlreiche neue Kunden sowie begeisterte Fans hinzugewinnen. Die ANIMAL Messe 2024 in Stuttgart war für Lakefields ein voller Erfolg – und für die Besucher eine Erfahrung, die sie und ihre Vierbeiner gleichermaßen begeisterte.

Über Lakefields

Der Futterhersteller vom Bodensee ist bekannt für seine herausragende Qualität in all seinen Hundefuttern und Katzenfuttern. In der hauseigenen Manufaktur werden sowohl Nassfutter, Trockenfutter als auch die Leckerlis und Snacks in schonenden, nährstofferhaltenden Verfahren hergestellt. Das Unternehmen verarbeitet ausschließlich regionale Zutaten in Lebensmittelqualität und verzichtet bei allen Produkten auf Getreide, Koservierungs- und Antioxidationsmitteln sowie synthetische Zusatzstoffe. Die Produkte gelten nicht nur als besonders bekömmlich und schmackhaft, sondern auch als hypoallergen.

Mehr zu Lakefields erfahren

Die Lakefields Manufaktur ist ein führender Hersteller von Hundefutter und Katzenfutter im Premiumsegment. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Produktion des Futters in der eigenen Manufaktur am Bodensee aus. Zudem wurde das hochwertige Futter von Experten speziell entwickelt, um die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von Hunden und Katzen zu erfüllen. Deshalb bezieht das Unternehmen alle Zutaten von regionalen Landwirten und Schlachthöfen, deren Produkte Lebensmittelqualität versprechen. Außerdem produziert Lakefields alle Futtersorten in traditionell schonenden Verfahren und setzt auf eine nachhaltige Lieferkette. Mit ihrem Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit setzt Lakefields Maßstäbe in der Haustierernährung und unterstützt gleichzeitig gemeinnützige Initiativen, um das Wohlbefinden von Tieren zu fördern.

Firmenkontakt

Lakefields GmbH

Alessia Spiegel

Hauptstraße 99

78244 Gottmadingen

+497731388428



http://www.lakefields.de

Pressekontakt

Marketingleitung

Alessia Spiegel

Hauptstraße 99

78244 Gottmadingen

+49162 1504823



http://www.lakefields.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.