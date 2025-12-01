Lakefields begeistert auf der ANIMAL Messe 2025

Großzügiger Stand, Leckerli Bar, Produktneuheiten und TV-Gesicht Frank Buschmann stärken den Markenauftritt von Lakefields

Stuttgart – Lakefields präsentierte sich auf der diesjährigen ANIMAL Messe eindrucksvoll mit einem deutlich vergrößerten Messestand, der den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern viel Raum für Begegnung, Austausch und Markenerlebnis bot. Der modern gestaltete Stand war über alle Messetage hinweg ein echter Besuchermagnet und überzeugte durch spannende Gespräche sowie einen intensiven Austausch mit Kundinnen und Kunden.

Die beliebte Leckerli-Bar: erneut ein absoluter Publikumsmagnet

Ein besonderes Highlight – und wie schon in den vergangenen Jahren ein klarer Publikumsliebling – war die inzwischen traditionelle Lakefields-Leckerli-Bar. Hier kamen sowohl Zwei- als auch Vierbeiner voll auf ihre Kosten: Hunde konnten verschiedene Sorten der Leckerli und des Trockenfutters direkt vor Ort probieren, während ihre Besitzer wertvolle Informationen zu Zutaten, Qualität und Herkunft der Produkte erhielten.

Zudem konnten sich Besucherinnen und Besucher eine individuelle Snack-Tüte zusammenstellen und kostenlos mit nach Hause nehmen. Das Angebot stieß auf große Begeisterung und führte zu einem regelrechten Andrang. Die Leckerli-Bar war durchgehend sehr gut besucht und bot die ideale Möglichkeit, die Produkte genauer kennenzulernen – Konsistenz, Geruch und Geschmack konnten unmittelbar bewertet werden. Einige besonders neugierige zweibeinige Besucher ließen es sich sogar nicht nehmen, die Snacks in Lebensmittelqualität selbst zu probieren.

Produktneuheiten, optimierte Rezepturen und ein moderner Markenauftritt

Neben den etablierten Favoriten präsentierte Lakefields auf der Messe mehrere neue Produkte sowie optimierte Rezepturen bestehender Sorten. So zum Beispiel das überarbeitete Classic Trockenfutter, das nicht nur mit einer verbesserten Rezeptur überzeugt, sondern auch durch ein neu entwickeltes, mehrstufiges Backverfahren. Zudem feierte das brandneue Nassfutter-Menü in der Sorte Pferd Premiere – ein Produkt, das insbesondere bei Hunden mit Allergien großen Anklang fand.

Wie gewohnt standen regionale Zutaten, höchste Qualität und eine schonende Verarbeitung im Fokus. Die Besucherinnen und Besucher reagierten äußerst positiv auf die klar kommunizierten Qualitätsstandards und die transparente Darstellung der Herstellungsprozesse.

Parallel dazu stellte Lakefields seinen neuen Markenlook vor, ein frisches, modernes Design, das die Werte des Unternehmens eindrucksvoll widerspiegelt und den Wiedererkennungswert weiter stärkt. Zudem machte Lakefields darauf aufmerksam, mit Frank Buschmann ein bekanntes und beliebtes TV-Gesicht als Markenbotschafter gewonnen zu haben, der die Werte und Botschaften des Unternehmens teilt und authentisch nach außen trägt. Dieser Schritt wurde von den Messebesucherinnen und Besuchern sehr positiv aufgenommen und stärkte die Sichtbarkeit der Marke.

Intensiver Austausch und eindrucksvolles Feedback

Der Messestand war während der gesamten Veranstaltung hervorragend besucht. Das Lakefields-Team führte zahlreiche Gespräche, beantwortete Fragen und tauschte sich intensiv mit interessierten Tierhalterinnen und Tierhaltern aus. Immer deutlicher wurde dabei: Qualität beim Hundefutter und Katzenfutter spielt für viele Menschen eine zunehmend entscheidende Rolle – und genau dafür wird Lakefields geschätzt.

Das Messepublikum zeigte großes Interesse an nachhaltigen Herstellungsprozessen, hochwertigen Zutaten in Lebensmittelqualität und einer ehrlichen, transparenten Kommunikation. Viele bestehende Kundinnen und Kunden bestätigten, dass sie bewusst auf Lakefields setzen, während zahlreiche neue Interessierte erstmals von der Marke überzeugt werden konnten.

Ein erfolgreicher Messeauftritt, der den Weg nach vorn bestätigt

„Wir sind außerordentlich zufrieden mit dem Feedback unserer Kundinnen und Kunden auf der ANIMAL Messe“, erklärt Alessia Spiegel, Marketingleitung Lakefields. „Die positive Resonanz zeigt uns, dass wir mit unserer Arbeit und unserer Positionierung genau den richtigen Weg eingeschlagen haben. Die Entwicklung von Lakefields in den vergangenen Jahren macht uns sehr stolz – und die Wertschätzung unserer Kundschaft motiviert uns, weiterhin mit Leidenschaft und großer Sorgfalt daran zu arbeiten, die hochwertigste Marke im Tiernahrungsbereich zu sein.“

Mit einem deutlich vergrößerten Stand, einer beliebten Leckerli-Bar, einem modernen Markenauftritt und überzeugenden Produktneuheiten hat Lakefields auf der ANIMAL Messe ein starkes Signal gesetzt. Das Unternehmen zeigt sich bestens aufgestellt, um die steigenden Ansprüche von Tierhalterinnen und Tierhaltern zu erfüllen – und bestätigt eindrucksvoll, dass Qualität, Authentizität und regionale Handwerkskunst im Premiumsegment der Tiernahrung mehr denn je gefragt sind.

Die Lakefields Manufaktur ist ein führender Hersteller von Hundefutter und Katzenfutter im Premiumsegment. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Produktion des Futters in der eigenen Manufaktur am Bodensee aus. Zudem wurde das hochwertige Futter von Experten speziell entwickelt, um die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von Hunden und Katzen zu erfüllen. Deshalb bezieht das Unternehmen alle Zutaten von regionalen Landwirten und Schlachthöfen, deren Produkte Lebensmittelqualität versprechen. Außerdem produziert Lakefields alle Futtersorten in traditionell schonenden Verfahren und setzt auf eine nachhaltige Lieferkette. Mit ihrem Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit setzt Lakefields Maßstäbe in der Haustierernährung und unterstützt gleichzeitig gemeinnützige Initiativen, um das Wohlbefinden von Tieren zu fördern.

