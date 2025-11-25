Lakefields: Hundefutter in echter Lebensmittelqualität

Eigene Manufaktur, natürliche Rezepturen und Fleisch aus artgerechter Haltung – Lakefields steht für ehrliche Qualität made am Bodensee

In einer Zeit, in der industrielle Fertigung und anonyme Massenproduktion auch in der Tiernahrungsbranche längst zur Norm geworden sind, geht Lakefields einen bemerkenswert anderen Weg. Die Manufaktur vom Bodensee stellt Hundefutter in echter Lebensmittelqualität her – mit Rohzutaten aus kontrollierter Herkunft, nach höchsten Hygienestandards und mit einer großen Portion Verantwortung gegenüber Mensch, Tier und Natur.

Hundefutter in Lebensmittelqualität – was das wirklich bedeutet

Der Begriff „Lebensmittelqualität“ ist in der Futtermittelbranche längst zu einem Modewort geworden. Doch bei Lakefields ist er gelebte Realität. Alle Rohstoffe, die in das Futter gelangen, sind für den menschlichen Verzehr zugelassen und stammen aus regionalen Betrieben, die höchste Qualitätsanforderungen erfüllen. In der eigenen Produktion gelten freiwillig dieselben strengen Hygienestandards, die auch in der Lebensmittelindustrie vorgeschrieben sind. Damit geht Lakefields weit über das gesetzlich Notwendige hinaus und schafft ein außergewöhnliches Maß an Transparenz und Sicherheit. Für Hundehalter bedeutet das: Sie können ihrem Tier mit bestem Gewissen ein Futter geben, das aus hochwertigen, frischen Zutaten besteht – so, wie es auch auf unseren eigenen Tellern liegen könnte.

Eigene Manufaktur – Handwerk statt Massenproduktion

Lakefields produziert alles selbst: Nassfutter, Trockenfutter und Snacks entstehen in der hauseigenen Manufaktur am Bodensee. Diese Unabhängigkeit ist selten in der Branche, denn sie erfordert erfahrenes Fachpersonal, hohe Investitionen und viel Verantwortung. Doch genau diese Eigenständigkeit ermöglicht es, jeden Produktionsschritt zu überwachen und die Qualität von Anfang bis Ende zu sichern. Die Kombination aus handwerklicher Fertigung, moderner Technik und kontrollierten Abläufen sorgt dafür, dass jedes Produkt höchsten Ansprüchen genügt – in puncto Frische, Nährstoffgehalt und Geschmack. Lakefields zeigt damit, dass echte Qualität nur dort entstehen kann, wo man selbst Verantwortung für den gesamten Herstellungsprozess übernimmt.

Natürliche Rezepturen – entwickelt von Ernährungsexperten

Die Zusammensetzung der Lakefields-Produkte wird von erfahrenen Ernährungswissenschaftlern und Tierärzten, im eigenen Team entwickelt. So stellt das Unternehmen sicher, dass seine Alleinfuttermittel alle ernährungsphysiologischen Bedürfnisse des Hundes zuverlässig abdecken – vom Energiebedarf bis hin zur optimalen Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen. Dabei kommen ausschließlich frische, natürliche Zutaten zum Einsatz, auf unnötige Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel wird konsequent verzichtet. Das Ergebnis sind ausgewogene, natürliche Rezepturen, die Hunde artgerecht und gesund ernähren. Jede Sorte ist so abgestimmt, dass sie langfristig zu Wohlbefinden, Vitalität und einem gesunden Fell beiträgt.

Monoprotein – rein, verträglich und transparent

Ein besonderes Merkmal des Lakefields-Sortiments sind die Monoprotein-Rezepturen. Jede Sorte enthält genau eine tierische Proteinquelle – etwa Hirsch, Rind, Huhn oder Lamm. Diese Reinheit unterscheidet Lakefields von vielen anderen Herstellern, die verschiedene Fleischsorten mischen und dadurch Allergien oder Unverträglichkeiten begünstigen können. Monoprotein ist vor allem für Hunde mit empfindlicher Verdauung oder bei Ausschlussdiäten ideal geeignet. Um eine Vermischung verschiedener Proteine sicher auszuschließen, arbeitet Lakefields mit streng getrennten Produktionsabläufen. Das ist ein außergewöhnlicher Aufwand, der sich jedoch lohnt: Er sorgt für höchste Produktsicherheit und macht die Futterzusammensetzung für den Verbraucher vollkommen nachvollziehbar.

Fleisch aus artgerechter Haltung – Tierliebe hört nicht beim Haustier auf

Lakefields ist überzeugt, dass Tierliebe nicht beim eigenen Haustier enden darf. Deshalb stammt das Fleisch von Tieren aus artgerechter Haltung. Das Unternehmen arbeitet mit regionalen Landwirten zusammen, die Wert auf ausreichend Platz, Bewegung und eine natürliche Fütterung legen. Kurze Transportwege und transparente Lieferketten sind ebenso Teil dieser Philosophie wie der respektvolle Umgang mit Nutztieren. Diese Haltung steht für Verantwortung, Respekt und Nachhaltigkeit – Werte, die sich im Endprodukt widerspiegeln.

Ein Bekenntnis zu Qualität und Verantwortung

Lakefields zeigt, dass Premium-Hundefutter weit mehr sein kann als nur ein Versprechen. Es ist ein echtes Handwerksprodukt, hergestellt mit Leidenschaft, Wissen und Verantwortung. Von der Auswahl der Zutaten über die eigene Produktion bis hin zur fertigen Mahlzeit steht jeder Schritt im Zeichen von Qualität und Respekt – gegenüber Tieren, Umwelt und Kunden. Wer seinem Hund ein Futter geben möchte, das wirklich hält, was es verspricht, findet bei Lakefields eine Marke, die für Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit und Genuss steht – made am Bodensee.

