Lampenwelt und dotSource gewinnen den Best Retail Cases Award 2024

Jena/Köln, 18.09.2024 – Lampenwelt, einer der führenden Händler und Hersteller von Leuchten und Smart-Home-Artikeln, hat gemeinsam mit der Digitalagentur dotSource den renommierten Best Retail Cases Award in der Kategorie „E-Commerce“ gewonnen. Das prämierte Projekt überzeugte sowohl die Fachjury als auch knapp 2.000 Anwenderstimmen. Dank der Integration von OpenAIs GPT-4 in das PIM-System (Product Information Management) von Stibo Systems konnte Lampenwelt seine internen Prozesse optimieren, die Texterstellung automatisieren und die Expansion in internationale Märkte erleichtern.

Die Preisverleihung fand am Vorabend der DMEXCO, Europas größter Kongressmesse für die Digitalbranche, im exklusiven Rahmen beim 1. FC Köln statt. Dort nahm dotSource die Trophäe stellvertretend entgegen. Das Projekt setzt Maßstäbe in Sachen Effizienz und verschafft Lampenwelt deutliche Wettbewerbsvorteile im hart umkämpften Onlinehandel. „Wir sind stolz, dass wir mit diesem KI-Projekt zeigen konnten, wie technologischer Fortschritt im Handel direkt zum Unternehmenserfolg beiträgt. Das Projekt zeigt, wie man durch Teamgeist, Innovation und den richtigen Technologieeinsatz herausragende Erfolge erzielen kann“, so Christian Otto Grötsch, Gründer & Vorsitzender des Verwaltungsrates von dotSource.

Technologische Innovation als Erfolgsfaktor

Der Best Retail Cases Award, der von der Location Based Marketing Association (LBMA) bereits zum fünften Mal verliehen wurde, würdigt herausragende digitale Lösungen für den Handel. In der Kategorie „E-Commerce“ wurden Innovationen ausgezeichnet, die durch Tools, Verkaufsoptimierungen und Best Practices für Marktplätze, Payment-, Logistik- und Social Media-Lösungen überzeugen.

Die Jury, bestehend aus Expertinnen und Experten der Medien- und Handelsbranche, bewertete die eingereichten Cases nach Kriterien wie Kundennutzen, Mehrwert für Händler, Innovationskraft und Funktionalität.

Lampenwelt und dotSource überzeugten sowohl die Fachjury als auch die rund 2.000 Nutzenden der Online-Abstimmung mit der erfolgreichen Anbindung von GPT-4 an das Stibo PIM-System. Diese Lösung sorgt für eine effiziente Verwaltung des breiten Produktsortiments und verbessert die internen Abläufe. Besonders überzeugten die Skalierbarkeit und die Innovationskraft der Lösung.

Innovation und Teamgeist als Erfolgsfaktoren

Der Erfolg von Lampenwelt und dotSource beim Best Retail Cases Award unterstreicht, wie wichtig Teamgeist und Zusammenarbeit für den digitalen Handel sind. Dank der engen Zusammenarbeit konnten die technologischen Innovationen nahtlos in die bestehende Infrastruktur von Lampenwelt integriert werden. Ein gezielter Prompting-Workshop von dotSource für das Lampenwelt-Team verbesserte darüber hinaus den KI-Output weiter und trug maßgeblich zur Optimierung der Prozesse bei – ein echter Teamerfolg.

Seit 2006 entwickelt und realisiert das inhabergeführte Unternehmen dotSource skalierbare Digitalprodukte für Marketing, Vertrieb und Services. Dabei verstehen sich mehr als 500 Digital Natives als Partner ihrer Kunden, deren individuelle Anforderungen ab der ersten Idee einfließen. Dieser Kompetenz vertrauen Unternehmen wie BADER, hessnatur, Ottobock, TEAG, KWS, BayWa, Axel Springer, C.H.Beck, Würth und Netto Digital.

Kontakt

dotSource SE

Anne Rimpler-Hinze

Goethestraße 1

07743 Jena

+4936417979033



http://www.dotsource.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.