Land Salzburg optimiert Datenstrukturen mit Talend

Talend liefert Data-Governance-Lösung für die hochkomplexe Verwaltungsstruktur des Landes Salzburg und ermöglicht den Zugang zu gesunden Daten.

SAN MATEO, Calif, und Bonn – 18. Januar 2022 – Talend, weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Datenintegration und Data Governance, unterstützt das Land Salzburg bei der Entwicklung einer Data-Governance-Strategie, die einer sehr breit aufgestellten Infrastruktur gewachsen sein muss und die gesetzlichen Anforderungen einer öffentlichen Institution in Österreich zu erfüllen hat. Auch die Datenverarbeitung des Landes Salzburg findet heute in einem hochdynamischen Umfeld statt, das sich fortwährend verändert. Das erfordert ein standardisiertes, zentralisiertes und gleichzeitig effizientes, aber auch sicheres Datenmanagement.

Im Land Salzburg arbeiten das Amt der Salzburger Landesregierung, die Bezirksverwaltungen sowie weitere Sonderverwaltungsbehörden, betriebsähnliche Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmungen, Bildungseinrichtungen, nichtbehördliche Einrichtungen und sonstige Einrichtungen des Landes im Dienst der Öffentlichkeit. Mit rund 2.800 Beschäftigten zählt die Salzburger Landesverwaltung zu den größten und vielseitigsten Arbeitgebern des österreichischen Bundeslandes Salzburg. Zahlreiche institutionelle Stakeholder benötigen binnen kürzester Zeit qualitativ hochwertige, hochverlässliche, tagesaktuelle und aussagekräftige Daten, die einen vollständigen Überblick über konkrete Situationen widerspiegeln. Mit Daten aus veralteten Systemen, die oftmals nur Datenauszüge enthalten, war das bisher erschwert möglich.

„Die fragmentierte Verwaltung stellt vor dem Hintergrund des gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzes sowie der Compliance-Richtlinien ganz besondere Anforderungen an die Qualität der Daten“, so Bernhard Glanzer, verantwortlicher Systemarchitekt beim Land Salzburg. „Eine der größten Herausforderungen für uns war bisher, dass die Dateneingabe über gut 3.500 Arbeitsstationen dezentral stattfindet, auf die sich wiederum insgesamt ca. 700 bis 800 individuelle, lokal installierte Apps mit unterschiedlichen individuellen Ausprägungen verteilen. Daraus entsteht eine enorme große Datenmenge mit einer Vielzahl an Datenformaten. “

Um in diesem dynamischen Kontext gesunde Daten über die gesamte Verwaltungsstruktur hinweg zu gewährleisten, entschloss sich das Land Salzburg für den Einsatz von Talend. Die Datenverarbeitung findet unter anderem in einem zentralen Data Warehouse statt, welches die Datenaufnahme, die Bereinigung, das Mapping und die Transformation in einheitliche Daten gewährleistet. Am Ende des Prozesses erfolgt schließlich die Bereitstellung der Daten nach individueller abteilungsspezifischer Relevanz.

Durch die Prozess-Standardisierung bzw. -Zentralisierung über Talend kontrolliert das Land Salzburg das gesamte Datenmanagement. Weiterer Pluspunkt ist das deutlich höhere Maß an Sicherheit. Das System wird über die Cloud verwaltet, die Daten selbst verbleiben physisch jedoch im internen Netz – auch und erstrecht personenbezogene Daten.

„Für uns war es ein großer Vorteil die Lösung von Talend kurz vor den ersten Covid-Lockdowns implementiert zu haben. Viele digitale Schwachstellen waren so bereits geschlossen und ein Großteil der neuen Herausforderungen waren so erst effizient und sicher lösbar. Dezentrale Daten, welche an einer Vielzahl an Eingabestellen in verschiedensten Formaten erfasst werden, können gemeinsam mit zentralen Informationen, wie zum Beispiel dem allgemeinen Gebäude, Adress- und Wohnungsregisters gemeinsam verarbeitet werden. Mit Talend lassen sich diese komplexen Datenbestände binnen kürzester Zeit sauber transformieren und vereinheitlichen. Vor dem Hintergrund, dass politische Entscheidungen gerade in Krisen, wie zum Beispiel Covid, auf der Basis verlässlicher, schnell verfügbarer Daten getroffen werden, wird deutlich, wie wichtig korrekte, sichere, saubere und gesunde Datenbestände sind“, erklärt Bernhard Glanzer weiter.

„Gesunde Daten sind ein wertvolles Asset, die gerade in Krisenzeiten über Erfolg oder Misserfolg entscheiden können. Die Zusammenarbeit mit dem Land Salzburg hat dies im Verlauf der Covid-Pandemie erneut eindrucksvoll gezeigt. Institutionen müssen sich auf ihre Daten verlassen können, um solchen Herausforderungen überhaupt gewachsen zu sein. Da so viele Arten von Daten aus unterschiedlichen Quellen in so kurzer Zeit verarbeitet werden, musste das Land Salzburg unbedingt die Qualität, Sicherheit und Nutzbarkeit der Daten sicherstellen. Nur so sind Entscheidungsträger in der Lage, bestmögliche Entscheidungen zu treffen“, sagt Gareth Vincent, Senior Vice President und General Manager EMEA bei Talend.

