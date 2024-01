„Land unter“ auf der Ballermann Ranch

Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Scholen schützt Futterscheune auf der Ballermann Ranch in Blockwinkel vor Überflutung und rettet das Futter der Tiere. Engelhardt appelliert an die Politik.

Mit Sirenengeheul am Samstagvormittag wurden 17 Rettungskräfte der FFW Scholen unter Leitung von Ortsbrandmeister Bernd Eickhoff zu einem Einsatz auf die Gut Aiderbichl Ballermann Ranch gerufen. Die zwei Ranch-Biotope waren übergelaufen. Das vordrängende Wasser drohte in die angrenzende Scheune voller Futterheu und Stroh zu laufen. „Die Scheune ist voll Heu und Stroh für unsere Tiere „, so Annette Engelhardt. „Bei einem weiteren Eindringen des Wassers wäre unser Heu und Stroh für die sechzig Esel, Pferde und Ponys unbrauchbar“. Ein knapp fünfstelliger Schaden drohte dem Blockwinkeler Gnadenhof. Die rancheigenen Pumpen waren längst an ihrer Belastungsgrenze angelangt.

Unter Einsatz einer Vielzahl weiterer Pumpen entlang des großen Ranchanwesens konnte das Wasser in einem vierstündigen Feuerwehreinsatz, an dem sich auch die Landwirtsfamilie Labbus, beteiligte, auf die umliegenden Felder verteilt werden. Dabei zeigte Ortsbrandmeister Eickhoff Weitsicht und ließ präventiv, die drohende, erneute Hochwasserwarnung in der kommenden Woche vor Augen, die Biotope soweit entlasten, dass ein möglicher Wasserrückstau bei Starkregen eine ebenfalls drohende Überflutung auch des großen Pferdestalls vermieden werden kann.

„Eines ist mal sicher,“ so Andre Engelhardt in einem eindringlichen Appell. „Unsere Feuerwehr hat unsere Ernte und das Futter für unsere Tiere gerettet. Erst wenn man selbst Betroffener ist, weiß man, wie immens wichtig eine erstklassige Ausstattung der ehrenamtlichen Helfer ist. Also liebe Politiker, bitte rüstet unsere Feuerwehren, THWs und sonstigen Hilfskräfte TOP aus. Sie sichern nicht nur Ernten und leeren Keller, sie retten Leben.“

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970



http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970



http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.