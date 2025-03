Landkreis Lüchow-Dannenberg erhält Auszeichnung als „Top-Organisation 2025“ für herausragende Digitalisierungsstrategie

Silicon Valley Europe zeichnet Digitale Vorreiterrolle mit innovativen Technologien aus

Lüchow, 13.03.2025 – Der Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde mit dem renommierten Qualitätssiegel „Top-Organisation 2025“ von Silicon Valley Europe ausgezeichnet. Diese Ehrung würdigt die exzellente Digitalisierungsstrategie des Landkreises, die durch Innovationskraft, technologischen Fortschritt und eine konsequente Ausrichtung auf Effizienz und Bürgernähe überzeugt.

Silicon Valley Europe setzt mit seinen Initiativen und Veranstaltungen – darunter die dikomm, eine führende Plattform für die Digitalisierung von Städten und Kommunen – auf Vernetzung, Wissenstransfer und Best-Practice-Beispiele. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg hebt sich in diesem Umfeld als Pionier der digitalen Transformation hervor und zeigt, wie Innovation im öffentlichen Sektor erfolgreich umgesetzt wird.

Digitale Vorreiterrolle mit innovativen Technologien

In den vergangenen Monaten und Jahren hat der Landkreis eine Vielzahl neuer digitaler Lösungen implementiert. Dazu gehören KI-gestützte Systeme zur Effizienzsteigerung, wie beispielsweise das Tool „EMMA“, das im Jugendamt Prozesse automatisiert. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung des KI-basierten Protokollierungstools Scriba in Kooperation mit dem Unternehmen straiqr, das mittlerweile auch anderen Kommunen zur Verfügung steht.

„Wir verstehen Digitalisierung nicht als Selbstzweck, sondern als Instrument zur Verbesserung von Verwaltung und Servicequalität. Unser Anspruch ist es, innovative Technologien gezielt und praxisnah einzusetzen, um echte Mehrwerte für unsere Bürgerinnen und Bürger zu schaffen“, erklärt Sabrina Donner, Stabsstellenleitung Digitalisierung des Landkreises Lüchow-Dannenberg.

Strategischer Ansatz und starke Partnerschaften

Ein Schlüssel zum Erfolg liegt in der strategischen Herangehensweise des Landkreises: Wo keine passende Lösung auf dem Markt verfügbar ist, werden in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen maßgeschneiderte Technologien entwickelt. Zudem wird neuer Technologieeinsatz zunächst in ausgewählten Pilotbereichen des Hauses getestet, bevor er in der gesamten Verwaltung eingeführt wird. Dabei stehen Datenschutz, Datensicherheit und höchste Qualitätsstandards im Fokus.

Der Landkreis kooperiert mit namhaften Unternehmen und Organisationen wie der GovConnect, dem Niedersächsischen Landkreistag (NLT) und dem Deutschen Landkreistag (DLT).

Fokus auf Weiterbildung und Bürgerfreundlichkeit

Ein entscheidender Bestandteil der Digitalstrategie ist die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeitenden. Neben Schulungen zu Informationssicherheit, Datenschutz und digitalen Fachverfahren wird aktuell ein KI-gestütztes E-Learning-Tool eingeführt, das die Qualifikation der Beschäftigten auf ein neues Niveau heben soll.

Auch die Bürgerfreundlichkeit profitiert von den digitalen Fortschritten. So nimmt der Landkreis an einem Projekt zur Entwicklung eines Kommunalen Gebärdensprach-Avatars teil und setzt auf seiner Website das Readspeaker-Tool ein, das markierte Inhalte auf der Website in verschiedene Sprachen übersetzen und vorlesen kann.

Ein Leuchtturmprojekt für digitale Verwaltung

Mit seiner Digitalstrategie positioniert sich der Landkreis Lüchow-Dannenberg als Vorbild für andere Kommunen und als Wegbereiter einer zukunftsorientierten, digitalen Verwaltung. Die Jury des Qualitätssiegels „Top-Organisation 2025“ würdigt insbesondere die Innovationskraft, die konsequente Umsetzung neuer Technologien und die hohe Kundenorientierung des Landkreises.

„Der Landkreis Lüchow-Dannenberg zeigt eindrucksvoll, dass digitale Transformation in der Verwaltung nicht nur möglich, sondern essentiell ist, um Bürgernähe, Effizienz und Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten“, betont Michael Mattis, CEO und Founder des Silicon Valley Europe.

Mit dieser Auszeichnung setzt der Landkreis ein starkes Zeichen für den digitalen Wandel und unterstreicht seine Rolle als führender Akteur im kommunalen IT-Sektor.

Über das Silicon Valley Europe:

Silicon Valley Europe ist das führende IT-Cluster in Europa und unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung und Vernetzung. Mit mehr als 190 Mitgliedern und über 1.400 Unternehmen auf dem Portal von Silicon Valley Europe ist das IT-Cluster die schnellst wachsende IT Community in Europa. Mit Initiativen wie FutureShield360 schafft das Cluster innovative Lösungen, die die Wettbewerbsfähigkeit europäischer IT-Unternehmen stärken und sie fit für die Zukunft machen.

AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG bietet als Veranstalter und Community-Betreiber regional und bundesweit mehr als 1.000 KundInnen mediale Plattformen, Großveranstaltungen und Unternehmernetzwerke. Dazu gehören neben der dikomm – Zukunft Digitale Kommune u.a. die Anwender-Kongressmessen Thema Digitalisierung für den Mittelstand DIGITAL FUTUREcongress, Provide-Tech und die Leadership-Digital.

https://silicon-valley-europe.com

Bildquelle: @Landkreis Lüchow-Dannenberg