LANG Impala 400express trägt Linear- und Automatisierungstechnik von Bosch Rexroth in sich

Werkzeugmaschinenhersteller setzt für das Fräsen feiner Strukturen in Prägestempel auf die bewährte Technik von Bosch Rexroth

Hüttenberg, 20. September 2024 – Beim Fräsen von feinen Strukturen in Prägestempel sind Maschinen gefordert, die kleinste Details mit hoher Genauigkeit bearbeiten können, um unverwechselbare Strukturen zu gewährleisten. Gleichzeitig ist heute immer höhere Effizienz gefordert. Um die präzisen Fertigungsprozesse zu automatisieren, setzt der Hersteller von Werkzeugmaschinen LANG ( www.lang.de) auf Bosch Rexroth. So fließt dessen Linear- und Automatisierungstechnik unter anderem in die Maschine aus der LANG-Impala-Serie, die 400express, ein. Das integrierte Wegmesssystem (IMS) von Bosch Rexroth ermöglicht höchste Präzision bei gleichzeitig gesteigerter Wirtschaftlichkeit.

LANG ist spezialisiert auf die Präzisionsbearbeitung von Press- und Prägeformen. Das Unternehmen entwickelt eigene CNC-, Fräs- und Graviermaschinen sowie Softwarelösungen, die in verschiedenen Industrien wie der Automobil-, Münz- und Verpackungsindustrie zum Einsatz kommen. Um kleine Werkstücke mit feinen Strukturen präzise zu bearbeiten, sind die Graviermaschinen von LANG mit Sticheln mit extrem kleinem Fräskopfradius ausgestattet. Diese hohen Präzisionsanforderungen beeinflussen die Wahl der Linear-, Antriebs- und Steuerungstechnik.

Marcus Boller, Konstruktionsleiter der LANG GmbH & Co. KG, erklärt: „Unser Steuerungs- und Maschinenprogramm muss höchste Präzision und Effizienz abbilden. Die entsprechende Antriebs- und CNC-Steuerungstechnik beziehen wir seit Anfang 2000 von Bosch Rexroth. Nach den bisherigen positiven Erfahrungen haben wir die Zusammenarbeit im Jahr 2014 auf den Bereich Lineartechnik ausgeweitet. Das verschafft uns unter anderem Zugang zu innovativen Lösungen wie dem integrierten Messsystem.“

Präzision und Robustheit dank integrierter Führungs- und Messtechnik

Das integrierte Messsystem von Bosch Rexroth ist ein zentrales Element der Impala 400express von LANG und vereint die Funktionen Führen und Messen in einer Gesamtlösung. Die integrierte Lösung ist deutlich robuster, weniger fehleranfällig und folglich wirtschaftlicher als die bisher verwendeten Glasmaßstäbe, bei vergleichbarer Präzision und ohne zusätzliche Peripheriegeräte. Das System ist sehr widerstandsfähig gegen Späne, Schmiermittel und andere Verschmutzungsursachen. Zudem erfordert der Betrieb keine Sperrluft, was die Energieeffizienz der Maschine verbessert.

„Das IMS von Bosch Rexroth bietet uns eine präzise und gleichzeitig robustere Alternative zum Glasmaßstab. Neben dem IMS nutzen wir noch weitere Bestandteile des Rexroth-Portfolios, zum Beispiel die in der Fräsmaschinen-Serie Impala 400SL eingesetzten Profilschienenführungen und Antriebspakete einschließlich Linearmotoren. Unsere hauptsächlich im Münz- und Miniaturbereich verwendete Präzisionsmaschine erzielt Wiederholgenauigkeiten im μm-Bereich“, sagt Marcus Boller.

Und für die Maschinenserie LGR-S, eine Spezialmaschine für die Gravur von 2D- und 3D-Daten auf Reifenseitenwandformen, liefert Bosch Rexroth ein mechatronisches Subsystem für das Werkstückhandling. Solche elektromechanischen Zylinder samt Antrieb und Motor verkürzen die Inbetriebnahme. Denn Bosch Rexroth hinterlegt die Antriebsdaten im Werk auf dem Motorspeicher, von wo sie über die Engineering-Software per Mausklick ausgelesen und direkt in den Antrieb übertragen werden können.

Enge Zusammenarbeit – schon im Entwicklungsprozess

Die Kooperation zwischen LANG und Bosch Rexroth geht weit über die Lieferung von Komponenten hinaus. Bosch Rexroth ist bei LANG tief in die Entwicklungsprozesse involviert, insbesondere bei der Auswahl, Auslegung und Konfiguration von Antrieben und Motoren. Dies ist entscheidend, um maximale Präzision zu erreichen, da die Massenträgheitsverhältnisse genau aufeinander abgestimmt werden müssen. Zur schnellen Auslegung und Konfiguration von Standardprodukten nutzt LANG zudem bei Bedarf die eTools des Komponentenherstellers.

„Bosch Rexroth unterstützt unsere Philosophie der Langlebigkeit der Maschinen und bietet zum Beispiel auch für abgekündigte Produkte weiterhin Reparaturmöglichkeiten.

Durch den Einsatz von Automatisierungs- und Lineartechnik-Komponenten aus einer Hand wird die Effizienz sowohl im Einkauf als auch im Engineering gesteigert, was in den heute sehr dynamischen und hart umkämpften Märkten ein Wettbewerbsvorteil ist“, erklärt Thomas Kozian, Geschäftsführer der LANG GmbH & Co. KG.

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

