Lange Wochenenden nutzen: Kurzurlaub mit dem Boot auf der Mecklenburgischen Seenplatte

Die kommenden Feiertage bringen in Deutschland wieder mehrere verlängerte Wochenenden – eine ideale Gelegenheit für einen spontanen Kurzurlaub. Wer dem Alltag entfliehen und gleichzeitig etwas Neues ausprobieren möchte, findet auf dem Wasser eine besondere Alternative: einen Hausboottrip. Beispielsweise durch die Mecklenburgische Seenplatte.

Das größte zusammenhängende Wassersportrevier Deutschlands bietet hunderte miteinander verbundene Seen und Kanäle. Reisende können mehrere Tage lang von Ort zu Ort fahren, kleine Häfen entdecken oder einfach mitten in der Natur ankern. Moderne Hausboote bieten dabei den Komfort einer schwimmenden Ferienwohnung mit Kabinen, Küche und Sonnendeck.

Besonders unkompliziert: Für viele Hausboote ist kein Bootsführerschein erforderlich. Nach einer kurzen Einweisung durch Fachpersonal dürfen Gäste die Boote selbst steuern – ideal für Einsteiger oder spontane Kurzreisen.

Die Organisation eines solchen Trips ist heute einfacher denn je. SamBoat ermöglicht es, Hausboote von privaten Eigentümern oder professionellen Charteranbietern weltweit zu vergleichen und direkt online zu buchen. Das Unternehmen verbindet Anbieter und Urlauber digital und erleichtert so den Zugang zu Bootsurlauben erheblich. Teil der Gruppe ist auch der deutsche Charteranbieter Argos Yachtcharter.

Gerade für verlängerte Wochenenden bieten Hausbootreisen eine flexible Möglichkeit, neue Regionen zu entdecken – ganz ohne lange Anreise und mit dem Gefühl, Kapitän auf Zeit zu sein.

SamBoat ist das führende Online-Portal zum Mieten und Vermieten von Booten. Mehr als 50 000 Boote von privaten und gewerblichen Anbietern ermöglichen das Chartern von Segelbooten, Katamaranen und Motorbooten zum besten Preis. Yachtcharter mit oder ohne Skipper und Bootsverleih weltweit. SamBoat bringt Anbieter und Mieter digital zusammen und ermöglicht eine einfache und sichere Buchung von Bootsurlauben.

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