Langfristige Partnerschaft: Datenanalyse und Monitoring erhöhen Verfügbarkeit für mehr als 200 MWh Batteriespeicherkapazität

ju:niz Energy, einer der führenden Projektentwickler und Betreiber von Großbatteriespeichersystemen (BESS) Deutschlands, wird sein aktuelles und künftiges BESS-Portfolio im Betrieb von über 200 MWh mit der Batterieanalytik-Software von TWAICE zusätzlich überwachen und analysieren. Mithilfe der Software ist ju:niz Energy in der Lage, die Verfügbarkeit und Rendite seiner Batteriespeicher zu erhöhen.

ju:niz Energy zielt auf höhere Flexibilität im Netz und arbeitet dazu eng mit allen relevanten Akteuren entlang der Wertschöpfungskette zusammen. Mit diesem Konzept gehört ju:niz Energy heute zu den größten Projektentwicklern und Betreibern von Großbatteriespeichern in Deutschland.

Die Partnerschaft mit TWAICE bietet mehrere wesentliche Vorteile:

-Standardisiertes Benchmarking: ju:niz Energy profitiert von einer zentralen Plattform, die alle speicherrelevanten Informationen bündelt und als standardisiertes Benchmarking-Tool dient.

-Unterstützung des O&M-Teams: Das Betriebs- und Wartungsteam des Speicherbetreibers wird proaktiv bei seinen Wartungsarbeiten unterstützt. Die Software von TWAICE analysiert die Energiespeicher und liefert unter anderem gezielte und detaillierte Hinweise zu potenziellen Fehlerquellen. Dadurch reduziert sich der manuelle Arbeitsaufwand für den Speicherbetreiber signifikant. Mit einem Blick in die Software weiß das Wartungsteam, um welche Fehlerbilder es sich handelt oder wo genau sich eine Fehlfunktion in der Batterie ankündigt. Durch diese vorausschauenden Wartungsarbeiten wird ju:niz Energy dabei unterstützt, die Verfügbarkeit und damit auch die Rendite der Speicher sicherzustellen.

-Reduzierte Ausfallzeiten: Mithilfe der Batterieanalytik-Software hält ju:niz Energy die Batteriespeicher grundlegend in einem sicheren und effizienten Betrieb. Die Software analysiert konstant Batteriedaten und warnt vor potenziellen Ausfällen, bevor diese tatsächlich eintreten. Die frühzeitigen Warnmeldungen ermöglichen präventive Maßnahmen und deren rechtzeitige Planung und Durchführung, sodass Batteriesysteme nicht unerwartet ausfallen.

„Diese Partnerschaft leistet einen großen Beitrag zum zuverlässigen, sicheren und effizienten Betrieb unseres Portfolios“, erklärt Geschäftsführerin Gabriele Schmiedel von ju:niz Energy. „Darüber hinaus wollen wir auf Basis der Bewertung verschiedener Zellen durch TWAICE die für die Zukunft bestmögliche Zelltechnologie auswählen, so dass wir technologisch agil bleiben.“

ju:niz Energy

ju:niz Energy GmbH entwickelt, plant, baut und betreibt intelligente Großbatteriesysteme, die sowohl netzdienlich als auch wirtschaftlich betrieben werden. Darüber hinaus werden lokale Energieversorgungskonzepte für Gewerbequartiere auf Basis von regenerativen Energien, Batteriespeichern und Wasserstoff entwickelt. ju:niz Energy ist ein Vorreiter der dezentralen Energiewende in Deutschland. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus der 2014 gegründeten Smart Power GmbH die 2023 zu ju:niz Energy GmbH umfirmierte.

TWAICE:

Seit 2018 ist TWAICE führend auf dem Gebiet der prädiktiven Batterieanalytik und erfüllt die Nachfrage nach sicheren, langlebigen und hochverfügbaren Energiespeichern. TWAICE bietet fortschrittliche Softwarelösungen für die Entwicklung, die Validierung und den Betrieb von Batterien im industriellen Maßstab und kombiniert fundierte Batteriekenntnisse mit künstlicher Intelligenz, um aussagekräftige Resultate zu gewinnen. Während Anbieter von Batteriemanagementsystemen (BMS) grundlegende Überwachungsfunktionen anbieten, geht TWAICE über diese hinaus, indem es fortschrittliche Analysen bereitstellt, die verdeckte Datenmuster und Anomalien aufdecken, um die Leistung und Lebensdauer von Batterien zu optimieren. Als unabhängige Instanz garantiert TWAICE unvoreingenommene Empfehlungen, frei von Bindungen an bestimmte Versicherungsgesellschaften, Hersteller oder Anbieter. Mehr unter: https://www.twaice.com/

