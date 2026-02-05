Langfristige Verantwortung statt kurzfristiger Gesten

Lakefields stärkt Partnerschaft mit dem Tierheim Überlingen

Überlingen, Februar 2026. Tierschutz braucht Verlässlichkeit, keine Einmalaktionen. Aus dieser Überzeugung heraus engagiert sich Lakefields seit Jahren kontinuierlich für Vereine und Tierschutzorganisationen – und ganz besonders für das Tierheim Überlingen, das seit Langem zu den festen Partnern des Unternehmens zählt.

Im Rahmen dieser langfristig angelegten Partnerschaft unterstützt Lakefields das Tierheim Überlingen monatlich mit Futterspenden, um einen sicheren Beitrag zu der Grundversorgung der Tiere vor Ort zu leisten. Gerade diese Regelmäßigkeit ist für den Alltag im Tierheim von unschätzbarem Wert, denn sie schafft Planungssicherheit und entlastet die Mitarbeitenden dort, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird.

Im Januar hat Lakefields dieses Engagement bewusst noch einmal verstärkt und eine großzügige Spende zusätzlich zu der gewohnten Futterlieferung persönlich vor Ort übergeben. Geschäftsführer Holger Baur und Marketingleiterin Alessia Spiegel brachten die Spende selbst ins Tierheim, tauschten sich intensiv mit den Mitarbeitenden aus, besichtigten die Räumlichkeiten und lernten die Tiere sowie ihre Geschichten kennen.

Der Besuch machte deutlich, mit welchen Herausforderungen Tierheime täglich konfrontiert sind: steigende Kosten, begrenzte Ressourcen und eine stetig wachsende Verantwortung für Tiere, die Schutz, Pflege und Zuwendung brauchen. Gleichzeitig wurde spürbar, mit wie viel Leidenschaft, Selbstlosigkeit und persönlichem Einsatz die Mitarbeitenden des Tierheims Überlingen diese Aufgaben meistern.

„Wir sind tief beeindruckt von der Arbeit, die hier geleistet wird“, betont Alessia Spiegel. „Was das Team des Tierheims Überlingen täglich für die Tiere tut, verdient größten Respekt. Diese Menschen geben den Tieren nicht nur Schutz, sondern auch Würde, Sicherheit und eine neue Perspektive.“

Lakefields ist aus der Liebe zu Tieren entstanden – und diese Haltung prägt das Unternehmen bis heute. Statt kurzfristiger PR-Maßnahmen setzt Lakefields auf nachhaltige Hilfe, auf Beziehungen, die wachsen, und auf Unterstützung, die langfristig wirkt.

„Unsere Produkte stehen nicht nur für Qualität, sondern auch für Verantwortung – genauso wie unser Handeln“, ergänzt Holger Baur. „Der direkte Kontakt zu den Menschen und Tieren vor Ort zeigt uns immer wieder, warum wir tun, was wir tun.“

Lakefields bedankt sich herzlich beim gesamten Team des Tierheims Überlingen für den offenen Empfang, den ehrlichen Einblick in ihre Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz für den Tierschutz. Auch in Zukunft wird Lakefields an seiner Partnerschaft festhalten – aus Überzeugung, aus Verantwortung und aus tiefer Verbundenheit mit den Tieren.

Die Lakefields Manufaktur ist ein führender Hersteller von Hundefutter und Katzenfutter im Premiumsegment. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Produktion des Futters in der eigenen Manufaktur am Bodensee aus. Zudem wurde das hochwertige Futter von Experten speziell entwickelt, um die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von Hunden und Katzen zu erfüllen. Deshalb bezieht das Unternehmen alle Zutaten von regionalen Landwirten und Schlachthöfen, deren Produkte Lebensmittelqualität versprechen. Außerdem produziert Lakefields alle Futtersorten in traditionell schonenden Verfahren und setzt auf eine nachhaltige Lieferkette. Mit ihrem Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit setzt Lakefields Maßstäbe in der Haustierernährung und unterstützt gleichzeitig gemeinnützige Initiativen, um das Wohlbefinden von Tieren zu fördern.

Firmenkontakt

Lakefields GmbH

Alessia Spiegel

Hauptstraße 99

78244 Gottmadingen

+49 162 1504823



http://www.lakefields.de

Pressekontakt

Marketingleitung

Alessia Spiegel

Hauptstraße 99

78244 Gottmadingen

+49162 1504823



http://www.lakefields.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.