Langlaufurlaub in den Alpen immer gefragter

Der Langlaufsport erfreut sich steigender Beliebtheit. Langlaufen ist leicht erlernbar, schont das Budget und ist gesund. Bei keinem anderen Sport werden mehr Muskeln trainiert als beim Langlaufen. Vor allem der Herzmuskel ist hervorzuheben, der durch das Langlaufen gestärkt wird. Die gleichmäßige und abgestimmte, fließende Bewegung beim Langlaufen wirkt wie ein Kraftwerk, welches dem Körper volle Power verschafft. Die Gesundheitsförderung greift noch in anderen Bereichen. Die symmetrische Bewegung und der Wechsel von Anspannung und Entspannung schont die Gelenke, weil nur wenig Belastungen durch Stoß oder Druck einwirken.

Den gesundheitlichen Nutzen des Langlaufens zu nutzen, ist leicht möglich. “Wo ein Wille, da eine Loipe” – kann in Bezug auf den Einstieg zu diesem Ausdauersport festgestellt werden. Die leicht erlernbare klassische Technik leitet sich vom Nordic Walking ab. Wer im Sommer seine Stöcke schwingt, ist im Winter gut mit den Langlaufskiern unterwegs. Der dynamischere Skatingstil ist idealerweise in einer Langlauf-Skischule zu erlernen. Eine gut angepasste Langlaufausrüstung mit passenden Stöcken, Schuhen und Skiern ist im Sportfachhandel zu erwerben.

Die eher geringen Kosten bei der Anschaffung der Ausrüstung für den Langlaufsport und die meist kostenfreie Benutzung der Langlaufloipen, sorgen dafür, dass der Langlaufsport gut leistbar ist. Weiters fallen keine Kosten für Bergbahntickets an. Damit zählt der Langlaufsport sicherlich zu den günstigen Wintersportarten. Langlaufen punktet gegenüber anderen Wintersportarten auf jeden Fall durch ein geringes Verletzungsrisiko.

Langlaufen eignet sich hervorragend zum Aufbau der Kondition und Ausdauer. Von Ärzten wird der Langlaufsport vor allem älteren Patienten und solchen mit muskulären Problemen im Rücken- und Rumpfbereich empfohlen. Die Intensität der Anstrengung ist gut steuerbar. Eine Überbelastung ist damit ausgeschlossen und das Erfolgserlebnis einer gut absolvierten Langlaufrunde motiviert für den nächsten Langlaufausflug.

Die Informationsplattform Langlaufen.co bietet einen Einblick in den Langlaufsport und gibt Anbietern von Unterkünften die Möglichkeit ihre Angebote zu platzieren. Für die schönsten Langlaufgebiete in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz sind Informationen nachzulesen.

fullmarketing.at ist eine Werbeagentur mit Schwerpunkt Onlinemarketing und betreibt mit www.TourismusNetz.com ein erfolgreiches touristisches Online-Portalsystem für die DACH-Region. Teilnehmende Betriebe erhalten provisionsfreie Buchungsanfragen, die in einem Anfragepool auf andere Mitglieder in der Region weitergegeben werden können. Durch den Anfragenpool und den Anfragentausch gehen keine potenziellen Anfragen verloren. Mehr als 100 touristische Regions-, Unterkunfts- und Themenportale mit TOP-Rankings ermöglichen den Touristikern eine erfolgreiche Vernetzung und mehr Gästeanfragen aus dem deutschsprachigen Raum.

Bildquelle: Fischer Sports