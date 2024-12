Langmatz stellt die Weichen für die Zukunft

Massive Investitionen und strategische Neuausrichtung sichern Wachstumskurs

Garmisch-Partenkirchen, 06. Dezember 2024 – Mit Standorten in Garmisch-Partenkirchen und Oberau sowie rund 440 Beschäftigten zählt die Langmatz GmbH zu den führenden Anbietern für Telekommunikations-, Energie- und Stadtinfrastruktur in Europa. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds setzt das Unternehmen seinen Erfolgskurs konsequent fort: Langmatz hat 2024 einen Jahresumsatz von mehr als 110 Millionen Euro erzielt und plant, massiv in seine Zukunftsfähigkeit zu investieren. Ein zentraler Schritt ist die Investition von 45 Millionen Euro in den Standort Oberau.

Dieses Vorhaben umfasst die Erweiterung der Produktions- und Verwaltungsflächen sowie die Modernisierung und Optimierung der Fertigungsprozesse. „In Oberau haben wir die Möglichkeit, unsere Infrastruktur an die Anforderungen von morgen anzupassen. Mit dieser umfassenden Investition schaffen wir die Grundlage, um unsere Position als führender Anbieter von Lösungen für den Glasfaserausbau und die Energieinfrastruktur weiter auszubauen“, erklärt Dieter Mitterer, einer der beiden Geschäftsführer von Langmatz.

Erweiterung des Energie-Sortiments

Ab 2025 setzt Langmatz im Rahmen der strategischen Neuausrichtung neben der Glasfaser verstärkt auf Lösungen für den Energiesektor. Mit dem stärkeren Ausbau des Energiebereichs soll ein weiteres Standbein entstehen. „Die Energiewende und der Ausbau nachhaltiger Infrastrukturen eröffnen uns enorme Wachstumschancen. Unser wirtschaftlicher Erfolg erlaubt es uns, langfristig zu planen und die Herausforderungen des globalen Infrastrukturausbaus aktiv zu gestalten“, ergänzt Ludwig Fischer, der gemeinsam mit Dieter Mitterer die Geschäftsführung bildet.

Übernahme stärkt Marktpräsenz

Ein weiterer Meilenstein ist die Übernahme eines langjährigen Vertriebspartners in Ostdeutschland. „Durch diese Integration erweitern wir unsere Kompetenzen, können noch effizienter auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und stärken unsere Marktposition nachhaltig“, so Mitterer.

Agile Führungsspitze für die Zukunft

Zum Jahreswechsel wird die Geschäftsführung neu aufgestellt: Ludwig Fischer und Dieter Mitterer übernehmen als Doppelspitze die Leitung des Unternehmens. Die bisher dreiköpfige Geschäftsführung wird damit schlanker und agiler. „Wir danken unserem ausscheidenden Kollegen Leonhard Reitzner herzlich für seinen Einsatz und freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem Team die Zukunft von Langmatz aktiv zu gestalten“, betonen die beiden Geschäftsführer.

Langmatz – ein Unternehmen auf Wachstumskurs

Dank der starken Nachfrage nach Komponenten für Glasfaser-, 5G- und E-Ladeinfrastrukturen wächst Langmatz seit Jahren dynamisch. Mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von fünf Prozent pro Jahr und kontinuierlichen Investitionen in innovative Technologien ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern.

Weitere Informationen unter: www.langmatz.de

Wussten Sie, dass in den Alpen innovative Patente mit Weitblick entstehen? Wenn Innovationskraft auf Leistung trifft, entstehen kluge, technische Systemlösungen für Telekommunikation, Energie- und Verkehrstechnik. Die Langmatz GmbH mit Sitz in Garmisch-Partenkirchen ist ein innovatives, mittelständisches Unternehmen für Kunststoff- und Metallverarbeitung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Infrastrukturkomponenten wie beispielsweise Kabelschächte, Unterflurverteiler, Signal-Anforderungsgeräte, Funkrundsteuerempfänger und Komponenten für den Glasfaserausbau. Die Langmatz GmbH ist Marktführer für Kabelschächte aus Kunststoff.

