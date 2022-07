Langzeitaufenthalt und Überwintern auf La Reunion

Als Insiderin vor Ort organisiert Brigitte Monat seit über 15 Jahren Individualreisen auf die Trauminsel im Indischen Ozean. Sehr beliebt: das Überwintern oder ein Langzeitaufenthalt.

La Reunion, 7. Juli 2022 – Immer mehr Menschen kommen auf die gute Idee, dem nassen, dunklen und kalten Winter den Rücken zu kehren und dafür eine schöne und erholsame Zeit auf La Reunion zu verbringen. Brigitte Monat kann dies gut verstehen. Die Münchnerin lebt seit anderthalb Jahrzehnten auf der Insel im Indischen Ozean und organisiert von hier aus Individualreisen in das Tropenparadies. Überwintern auf La Reunion oder ein mehrwöchiger Aufenthalt zu einer anderen Jahreszeit: Vieles spricht dafür. Und mit fachkundiger Beratung ist das auch einfach zu organisieren.

„Fragen Sie mich einfach nach den Möglichkeiten, die Ihrem Budget entsprechen“, lädt Brigitte Monat Interessierte an einem „Langzeitaufenthalt auf La Reunion“ ein. „Mit meiner Ortskenntnis finden wir die für Sie passenden Unterkünfte, reservieren einen Mietwagen und vermitteln Ideen für ein interessantes Rahmenprogramm. Auch bei der Flugbuchung kann ich weiterhelfen, Tipps geben. Übrigens ohne zusätzliche Kosten gegenüber einer Buchung im Reisebüro oder auf einem Online-Portal.“

Für wen bietet sich ein Überwintern auf La Reunion an? „Wenn Sie für einen längeren Zeitraum auch im Homeoffice arbeiten können oder bereits gar nicht mehr arbeiten müssen, ist der Langzeitaufenthalt auf La Reunion eine attraktive Option. Auch für junge Eltern, die ihre Elternzeit hier verbringen möchten, organisiere ich regelmäßig einen längeren Aufenthalt auf unserer schönen Insel“, plaudert Brigitte Monat aus dem Nähkästchen. „Dann gibt es natürlich den Klassiker: Sie planen ein Sabbatical? Warum nicht auf La Reunion?“

Vieles spricht für einen Langzeitaufenthalt: Die traumhafte Lage im Indischen Ozean, das angenehme Klima, die freundlichen Menschen und die atemberaubende Natur. Auch die politische Zugehörigkeit zu Frankreich macht vieles einfach.

La Reunion gehört zu Europa. Sie brauchen keine Aufenthaltsgenehmigung und kein Visum. Das Internet hier ist sehr gut: Sie können also von hier aus Home-Office machen. Die medizinische Versorgung ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder sehr gut. Es gibt keine gefährlichen Tiere und keine außergewöhnliche Kriminalität. Die tropische Umgebung ist Medizin für das Gemüt und für die Seele. Die trockene Heizungsluft und Schniefnasen lassen Sie beim Überwintern auf La Reunion einfach in Deutschland zurück. Ab Januar sind zudem die Flüge günstiger. Und in vielen Ferienwohnungen und Ferienhäusern gibt es Sonderkonditionen, wenn man länger als 27 Nächte bleibt.

„Nix wie hin: Ihr Langzeiturlaub auf La Reunion ist ein wunderschöner Tapetenwechsel und ein besonderer Lebensabschnitt, den Sie nicht mehr vergessen werden“, betont Brigitte Monat – sie spricht aus Erfahrung durch das Leben auf Reisen und im Ausland, das sie seit bald 30 Jahren führt. „Wenn Sie La Reunion noch nicht kennen, dann möchten Sie sicherlich vieles im Vorfeld wissen. Für Ihre Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.“

Kontakt

Reunion-Urlaub.com EURL

Brigitte Monat

Ave Père René Payet 5

97450 Saint Louis / Ile de la Réunion

00262 692 08 18 69

kontakt@reunion-urlaub.com

https://www.reunion-urlaub.com/

