Lantek Control Panel: die App für den kompletten Überblick

Auf der Blechexpo 2023 stellt der IT-Experte sein neuestes Tool für die Blechfertigung vor

Vitoria-Gasteiz/Darmstadt, 3. November 2023 – Der IT-Spezialist Lantek begleitet mit seinen Produkten die Blechfertigung auf dem Weg in die Digitalisierung. Auf der Blechexpo 2023 stellt er nun ein weiteres Tool vor, das die automatisierte, vernetzte und somit intelligentere Fertigung fördert und die Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Blechfertigung steigert: Mit der App „Lantek Control Panel“ haben Produktionsleiter jederzeit und in Echtzeit Überblick über den Status aller Maschinen – ganz gleich, mit welcher Technologie sie arbeiten und von welchem Hersteller sie kommen.

Die App Lantek Control Panel ist die erste standardisierte und universelle Lösung auf dem Markt, die herstellerunabhängig eine Visualisierung jeglicher Maschinentypen und Technologien der Blechfertigung ermöglicht. Wegbereiter dafür ist die neue, von Lantek entwickelte Lantek Machine Connectivity, mit der die Daten gesammelt und zusammengeführt werden. Auf ein Tablet oder anderes mobiles Endgerät geladen, gibt die App Verantwortlichen einen einheitlichen Überblick der gesamten Produktionslinie, des Werks oder der Fertigungsstätte in die Hand. Sie zeigt den aktuellen Status aller Maschinen, ihre Auslastung und freie Kapazitäten im gesamten Maschinenpark. Auch Warnungen oder Veränderungen im Betriebsablauf zeigt sie an, damit ihre Nutzer im Ernstfall schnell reagieren können.

Echtzeitdaten direkt von den Maschinen

Lantek Control Panel erhält direkte Rückmeldung von den Maschinen, was den Anwendern ermöglicht, Abläufe und Leistungskennzahlen in Echtzeit einzusehen. Auch Informationen über Geschäftstätigkeiten wie Anfragen oder eingegangene Auftragsbestätigungen sind mit der App jederzeit und in Echtzeit einsehbar.

„Insbesondere Werkstattleiter wissen die Vorzüge von Lantek Control Panel zu schätzen – zumal, wenn ihr Unternehmen Baugruppen in mehreren Arbeitsschritten und Technologien und zudem noch von unterschiedlichen Herstellern fertigt“, sagt Christoph Lenhard, Leiter des Lantek-Büros für Deutschland, Österreich und die Schweiz. „Mit unserer cloud-basierten App haben sie die komplette Anlage immer im Blick.“ Lantek Control Panel steht am Ende der Beta-Phase und kurz vor der Markteinführung.

Besuchen Sie Lantek vom 7. bis 11. November auf der Blechexpo in Stuttgart: Halle 1, Stand 1011.

Hinweis für Pressevertreter: Auch Sie sind eingeladen, die App Lantek Control Panel auf der Blechexpo kennenzulernen. Wenden Sie sich dafür gerne auf dem Stand an Christoph Lenhard, Leiter des Lantek-Büros für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Kennen Sie schon das Programm „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)? Damit sollen durch hocheffiziente Technologien Kosten minimiert werden. Förderfähig mit bis zu 65 Prozent Tilgungszuschuss sind besonders effiziente Komponenten, Anlagen und Lösungen, die der Energie- und Ressourceneinsparung dienen, sowie die Implementierung von Prozessen und Verfahren. Moderne CNC-Maschinen in der Blechfertigung tragen zu dieser Ressourceneffizienz bei und können mit der herstellerunabhängigen Software von Lantek gesteuert werden.

Link: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Energieeffizienz-und-Prozessw%C3%A4rme-aus-Erneuerbaren-Energien-(295)/

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 32.000 Kunden in über 100 Ländern und 21 eigenen Büros in 15 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

