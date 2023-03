Lantek revolutioniert die Laserbearbeitung mit dem neuen Softwaremodul EdgeLine Bevel für Lantek Expert Cut

Vitoria-Gasteiz/Darmstadt, 20. März 2023 – Lantek (www.lantek.com), ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Blechbearbeitungs- und Fertigungsindustrie, hat die Einführung eines neuen Moduls für seine Software Lantek Expert Cut angekündigt. Das Modul EdgeLine Bevel wurde speziell entwickelt, um die CNC-Programmierung moderner TRUMPF-Schneidmaschinen zu rationalisieren und einen effizienteren Laserbearbeitungsprozess mit der automatischen Erstellung von Fasen beim Laserschneiden zu ermöglichen.

EdgeLine Bevel wird von Lantek Expert Cut unterstützt und erleichtert die Programmierung dieser fortschrittlichen Technologie. Das Modul ist ab sofort verfügbar und verspricht, den Prozess der Vorbereitung von Werkstücken zum Schweißen zu verändern und der Industrie ein neues Maß an Effizienz zu bringen.

Die EdgeLine Bevel-Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Laserbearbeitung dar und bietet mehrere entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden. Sie ermöglicht spezifische Fasenbearbeitungstechniken, ohne dass der Laserkopf gekippt werden muss. Das verkürzt die Gesamtbearbeitungszeit, ersetzt separate Bearbeitungsschritte und bringt der Branche ein höheres Maß an Effizienz und Einfachheit.

Die EdgeLine Bevel-Technologie hat auch einen großen Einfluss auf die Vorbereitung der Bauteile zum Schweißen. Sie erlaubt die automatische Erstellung von Fasen und Schrägen unterschiedlicher Größe bis zu 45° – schneller, effizienter und weniger fehleranfällig als herkömmlichen Methoden der manuellen Fasenerstellung.

„Wir freuen uns, das Modul EdgeLine Bevel für Lantek Expert Cut auf den Markt zu bringen“, erklärt Mario Rodríguez, Produktmanager bei Lantek. „Diese Technologie stellt einen großen Fortschritt im Bereich der Laserbearbeitung dar und wird die Effizienz und den Komfort des Fertigungsprozesses erheblich verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden die Vorteile dieses Moduls zu schätzen wissen und dass es ihnen helfen wird, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.“

Das Modul EdgeLine Bevel ist derzeit nur für moderne Lasermaschinen von TRUMPF erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Lantek oder Sie wenden sich noch heute an einen Lantek-Vertreter.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 30.000 Kunden in über 100 Ländern und 20 eigenen Büros in 14 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz. Im Jahr 2020 entfielen 88 Prozent ihres Ertrages auf ihr Auslandsgeschäft.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

