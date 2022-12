Lantek stärkt seine Präsenz in Australien

Direktvertriebsbüro des Software-Experten für die Blechfertigung in „Down Under“ betreut auch Neuseeland – 20 Jahre Erfahrung in der Region

Vitoria-Gasteiz, 15. Dezember 2022 – Lantek ( www.lantek.com), ein führender Anbieter von Software für die Blech- und Metallindustrie, freut sich, die Eröffnung eines Direktvertriebsbüros in Australien bekanntzugeben. Das neue Direktvertriebs- und Supportteam von Lantek Australia deckt sowohl „Down Under“ als auch Neuseeland ab. Es baut auf dem mehr als 20 Jahre währenden Erfolg des bisherigen australischen Vertriebspartners auf und soll den Markt weiter erschließen und den Herstellern von Rohren, Baustahl und Blechteilen die neuesten Softwareentwicklungen anbieten.

Den bereits mehr als 180 Lantek-Anwendern in Australien und Neuseeland sollen ein erstklassiger Vertrieb und Support nun direkt von Lantek angeboten werden – unter der Leitung von John Salisbury, der über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Blechindustrie verfügt, Darüber hinaus möchte Salisbury die OEM-Beziehungen zu den lokalen Werkzeugmaschinenherstellern weiterentwickeln und ausbauen. Lantek unterhält bereits Partnerschaften mit mehr als 120 Werkzeugmaschinen-OEMs weltweit und kann mit seiner Software so gut wie jede Marke und jedes Modell von Blechschneid- und Stanzmaschinen auf dem Markt programmieren.

Markt ist dynamisch und expandierend

„Der australische und neuseeländische Markt für Bleche, Rohre und Baustahl ist sowohl dynamisch als auch expandierend“, sagt John Salisbury, Commercial Director von Lantek Australia Pty Ltd. „Das bietet großartige Möglichkeiten, das bereits Erreichte weiter auszubauen. Insbesondere Unternehmen, die mit mehreren verschiedenen Marken und Modellen von Schneid- und Stanzmaschinen arbeiten, werden von der Lantek-Software profitieren, da sie ihre CAD/CAM-Programmierung und Verschachtelung in einem einzigen, hoch optimierten Softwarepaket zusammenfassen können. Lantek hat alle Werkzeuge, die sie für ihren Erfolg brauchen, einschließlich CAD, Unterstützung komplexer Schneidtechnologien für jeden Maschinentyp, hocheffiziente Verschachtelung und die Fähigkeit, genaue Kalkulationen zu erstellen.“

Der Softwarespezialist für die Blechfertigung genießt schon jetzt einen ausgezeichneten Ruf in Australien und Neuseeland. Mit eigenem Direktvertrieb und Service möchte es der größte Anbieter von CAD/CAM- und digitalen Transformationslösungen in der Region werden. Lantek ist weltweit führend in der Branche und verfügt über ausgereifte Lösungen und Dienstleistungen, die den Herstellern echten Mehrwert und greifbare Vorteile bieten und mit denen Lantek sie auf ihrem Weg zu einer intelligenten Fabrik unterstützt.

Alberto Lopez de Biñaspre, CEO von Lantek: „Unsere neue direkte Vertriebspräsenz in Australien und Neuseeland ist Teil unserer internationalen Wachstumsstrategie. Wir sind bereits mit 20 Niederlassungen in 14 Ländern vertreten. Unser Ziel ist es, unseren Kunden auf der ganzen Welt die bestmögliche Erfahrung zu bieten.“

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 30.000 Kunden in über 100 Ländern und 20 eigenen Büros in 14 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz. Im Jahr 2020 entfielen 88 Prozent ihres Ertrages auf ihr Auslandsgeschäft.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de

