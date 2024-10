Lantek stellt sein Software-Update V44 auf der EuroBLECH 2024 vor

Mit „Connected, Live, Smart“ die Blechfertigung revolutionieren

Darmstadt/Hannover, 10. Oktober 2024 – Lantek stellt auf der EuroBLECH 2024 sein innovatives Software-Update Lantek V44 vor. Mit dem Ansatz „Connected, Live, Smart“ definiert es die Produktionseffizienz neu.

Lantek V44 stellt einen bedeutenden Entwicklungssprung in der Technologie der intelligenten Fabrik dar. Das Software-Update verbessert mithilfe modernster Tools die Konnektivität in der Fabrik, den Datenfluss und die Entscheidungsfindung. Die umfassende Suite von Lantek bietet jetzt einen beispiellosen Einblick in Echtzeit und wird die Arbeitsweise in der Blechfertigung verändern.

„Die EuroBLECH ist die richtige Plattform zur Vorstellung von Lantek V44, unserer bislang fortschrittlichsten Software-Suite“, sagt Christoph Lenhard, Verkaufsleiter bei Lantek Deutschland. „Durch die nahtlose Integration von Konnektivität, Echtzeit-Einblicken und intelligenten Tools zur Entscheidungsfindung wird dieses Update Fabriken in die Lage versetzen, völlig neue Dimensionen der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen.“

Neue Technologie: Machine Connectivity

Machine Connectivity ist ein entscheidender Fortschritt in der Blechbearbeitung, denn die Technologie verbindet die Signale der Fertigungsmaschinen direkt mit dem System zur Fertigungssteuerung (MES). Das ermöglicht eine Echtzeit-Kommunikation mit Systemen für das Shopfloor-Management und bietet eine präzise Kontrolle über 2D- und 3D-Vorgänge.

Im Kern ist diese Technologie in das Opentalk-Modul von MES WOS integriert und schafft für die automatische Validierung von Arbeitsgängen eine Schnittstelle zu Maschinensteuerungen. Arbeitsabläufe werden rationalisiert, manuelle Eingriffe reduziert und die Genauigkeit der Produktionsdaten wird gewährleistet. Managern bietet Machine Connectivity Echtzeiteinblicke in die Maschinenleistung und hilft ihnen, Engpässe zu erkennen und die Planung zu optimieren.

Das Modul Control Panel macht die Leistungen von Machine Connectivity sichtbar: Als cloudbasiertes Web-Dashboard ermöglicht es die Überwachung des Maschinenstatus, die Diagnose von Wartungsproblemen und Einblicke in die tägliche Leistung der Fertigung. Durch die Verbindung von MES- sowie CAD/CAM-Systemen und Maschinensteuerungen steigert die Technologie Machine Connectivity die Effizienz, Genauigkeit und Kontrolle des gesamten Produktionsprozesses.

Assembly to Nesting: Next Level 3D-Import

Der 3D-Importer Assembly to Nesting (A2N) ist eine weitere wichtige Innovation in Lantek V44, mit der die Anwender 3D-CAD-Dateiformate für die Angebotserstellung und Fertigung importieren und abwickeln können. Das Modul erkennt automatisch die Konstruktionsstruktur, ganz gleich, ob es sich um Blech- oder Rohrteile, Profile oder Zulieferer-Elemente handelt. Und es erkennt sogar die Struktur kompletter Baugruppen. Seine benutzerfreundliche Oberfläche bietet eine doppelte Vorschau der Komponenten in 2D und 3D und zeigt die entfaltete Form in Echtzeit an. Darüber hinaus unterstützt es die Erkennung von Standardfasen und weist automatisch die entsprechende Technologie zu, wenn nach der Angebotsannahme die Daten der Teile zur Fertigung an Lantek Expert übertragen werden.

„Mit der Vereinfachung des Importprozesses und sofortigen Datenvisualisierung unterstützt Assembly to Nesting Blechbearbeiter, die Effizienz der Angebotserstellung und Fertigung zu maximieren, und gewährleistet gleichzeitig einen nahtlosen Workflow zwischen Konstruktion und Fertigung“, so Lenhard.

Die weiteren Key-Features von Lantek V44

Lantek Expert V44, die Verbesserung der 2D-CAD/CAM-Software von Lantek, führt eine neue erweiterte Verschachtelungsstrategie ein, die auf Parametern des Produktionsablaufs wie Kundendaten, Fertigungsrouting und Lieferterminen basiert. Der neue Import-Assistent bietet eine intelligentere DXF/DWG-Geometriebereinigung und Layer-Verwaltung, was den Datenimport rationalisiert und die Effizienz steigert.

Lantek Flex3D V44, die Weiterentwicklung der 3D-CAD/CAM-Software von Lantek, optimiert das Schneiden von Rohren und Profilen mit einem verbesserten Treiber, der die Geschwindigkeit, Präzision und Flexibilität steigert. Als Reaktion auf die neue und stetig steigende Nachfrage nach Dienstleistungen für Schneidtechnologie zur Fertigung von Strukturprofilen wurden zahlreiche Eigenschaften von Lantek Flex3D verbessert, inklusive der Steuerung fortschrittlicher Roboter-Schneidköpfe.

Mit der neuen Anwendung MES Intralogistik verbessert Lantek die Verwaltung und das Verfolgen der Rohmaterialversorgung vom Lager bis zu den Schneidarbeitsplätzen.

Mit mehr als 35 Jahren Branchenerfahrung und mehr als 36.000 Kunden in 100 Ländern ist Lantek führend in der digitalen Transformation der Blechfertigung weltweit. Seine maschinenunabhängigen Lösungen optimieren die Produktion durch die Fähigkeit, mehr als 4.500 Modelle von Schneidmaschinen zu steuern. Das macht Anwender unabhängig von einzelnen Maschinenherstellern und gibt ihnen Kontrolle über jeden einzelnen Fertigungsschritt.

Besuchen Sie Lantek auf der EuroBLECH 2024 vom 22. bis 25. Oktober in Hannover: Halle 11, Stand C08.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 36.000 Kunden in über 100 Ländern und 21 eigenen Büros in 15 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

Firmenkontakt

Lantek Systemtechnik GmbH

Christoph Lenhard

Schöfferstraße 12

64295 Darmstadt

Tel. 06151 39789 – 0



http://www.lantek.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64295 Darmstadt

06151 39900



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.