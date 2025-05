Lantek und TCI Cutting treiben mit einem fortschrittlichen Blech-Entladesystem die Automatisierung voran

Innovative Softwarelösung für das vollautomatische Handling geschnittener Blechteile

Darmstadt/Vitoria-Gasteiz, 27. Mai 2025 – Lantek, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für die Blechbearbeitung, und TCI Cutting, Spezialist für industrielle Schneidsysteme mit hoher Autonomie und intelligenter Steuerung durch das MAS Concept® (Maschinen + Automatisierung + Software), haben gemeinsam ein innovatives und automatisches Blech-Entladesystem entwickelt. Diese Lösung optimiert das Materialhandling nach dem Schneiden, indem es manuelle Eingriffe überflüssig macht und die Stillstandzeiten im Produktionszyklus erheblich reduziert. Sie wurde bereits erfolgreich an mehreren strategischen Kundenstandorten implementiert.

Die in die Software Lantek Expert integrierte Lösung nutzt eine von TCI Cutting entwickelte Technologie: Sie kombiniert ein intelligentes Saugnapfgitter mit dem Konzept Automation Systems® Load & Unload für Laserschneidmaschinen. Das macht die vollautomatische und hochpräzise Entnahme von Teilen direkt vom Schneidtisch möglich.

Dafür erfasst das System die exakte Position eines jeden Teils, seine Geometrie sowie seinen Schwerpunkt und aktiviert nur die jeweils erforderlichen Saugnäpfe. Die Teile werden fehlerfrei entladen und weder Blechreste noch unerwünschte Komponenten angesaugt.

Maschinen, die mit den Automationssystemen Load & Unload® von TCI Cutting ausgestattet sind, erledigen das Be- und Entladen des Materials selbstständig und können zudem an intelligente Lagersysteme angeschlossen werden. Sobald der Schneidprozess abgeschlossen ist, verlässt der bearbeitete Tisch den Arbeitsbereich und das Absaugsystem entfernt die fertigen Teile automatisch – ohne dass der Bediener eingreifen muss. Das optimiert den Fertigungsablauf und verbessert seine Sicherheit und Ergonomie.

„Die Automatisierung des Entladevorgangs ohne Unterbrechung des Schneidzyklus steigert die Effizienz von Blechfertigern enorm. Die Lösung bietet Präzision, Flexibilität und eine bessere Maschinenauslastung, zugleich wird die Arbeitsbelastung der Bediener reduziert und der gesamte Fertigungsprozess optimiert“, sagt Francisco Perez, Leiter des OEM-Kanals bei Lantek.

Flexible und automatisierte Lösung optimiert die Produktion

„Das System verhindert nicht nur Entladefehler, es ist eine flexible und modulare Lösung, die der Kunde vollständig selbst anpassen kann“, erklärt TCI Cutting. Anders als herkömmliche Systeme, die nur das Stapeln identischer Teile erlauben, legt diese Technologie alle geschnittenen Teile an der gleichen Stelle ab und gibt dem Bediener die Freiheit, sie entsprechend den Produktionsanforderungen zu organisieren.

Die Saugeraktivierung kann auch manuell erfolgen, was dem Anwender volle Flexibilität bei der Verwaltung von Teilen mit Mikroverbindungen oder komplexen Geometrien bietet. Die Integration mit Lantek Expert gewährleistet eine fortschrittliche Prozesssteuerung, mit der die Bediener die Einstellungen entsprechend ihren Produktionsanforderungen fein abstimmen und die betriebliche Effizienz in jedem Zyklus maximieren können.

Skalierbare, modulare und anpassbare Automatisierung für die Blechfertigung

Ursprünglich als maßgeschneidertes Projekt entwickelt, ist diese Technologie nun für eine breitere Anwendung verfügbar – als eine anpassungsfähige und skalierbare Automatisierungslösung für die Blechindustrie. Mit dieser Innovation leisten Lantek und TCI Cutting einen wichtigen Beitrag zur industriellen Digitalisierung und Verbesserung der Produktionsprozesse: Sie bieten den Blechfertigern ein leistungsstarkes Werkzeug zur Steigerung der Produktivität, Rationalisierung der Arbeitsabläufe – und letztendlich Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 36.000 Kunden in über 100 Ländern und 22 eigenen Büros in 16 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

