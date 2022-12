Lars Schilling neuer Geschäftsführer bei Digilents

Die führende Personalberatung für E-Commerce und Digitalisierung, Digilents GmbH verstärkt ihre Aktivitäten im Bereich Executive Search und Organisationsberatung am Standort Stuttgart und holt Lars Schilling in die Geschäftsleitung

Zum 1. Januar 2023 übernimmt Lars Schilling die Geschäftsführung der Digilents GmbH in Stuttgart, eine Beteiligung der FOSTEC Ventures GmbH Stuttgart.

Der 48-jährige Manager verfügt über 20 Jahren Erfahrung im Aufbau und Führen von exzellenten Marketing- und Sales Teams. Seine Erfahrung erstreckt sich auf den Konsumgüter- sowie Investitionsgütermarkt. Seine unternehmerischen Schwerpunkte lagen dabei im internationalen Geschäftsauf- und Ausbau internationaler Konsum- und Investitionsgütermarken.

Darüber hinaus hat er in den letzten Jahren diverse Start-ups industrialisiert und skaliert. Er verfügt über Expertise im Bereich Multichannel Sales, Digitalisierung von Vertriebs- und Marketingorganisation sowie der digitalen Transformation von Unternehmen. Durch sein internationales Netzwerk von C-Level Entscheidern als auch erfahrenen Experten in den Bereichen Sales, Marketing und Unternehmensführung kann er auf ein weitreichendes Netzwerk zurückgreifen.

Für Markus Fost, Gründer und Geschäftsführer der FOSTEC Ventures GmbH, ist der Einstieg von Lars Schilling ein entscheidender Baustein für die zukünftige Entwicklung von Digilents:

„Ich arbeite seitens FOSTEC schon einige Jahre mit Lars Schilling in signifikanten Business Transformationsprojekten zusammen. Es freut mich sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten und wir gemeinsam den Wachstumspfad von Digilents nachhaltig vorantreiben können. Nach den überaus erfolgreichen Jahren 2021 und 2022, in dem wir vielen namhaften Mandanten bei der Besetzung ihrer strategischen Positionen im E-Commerce und digitalen Umfeld unterstützen konnten, wollen wir 2023 unsere Marktposition im Bereich Digitalisierung und E-Commerce auf den Executive Search ausweiten, um auch erster Ansprechpartner bei der Besetzung von C-Level Positionen innerhalb der Digitalwirtschaft im DACH-Raum zu werden.

Digilents wurde 2014, damals unter dem Namen CEC Connect E-Commerce, gegründet und gehört zu den führenden Personalberatungen im Bereich Digitalisierung und E-Commerce in Deutschland. Seither beraten die digitalen Recruitment-Experten von Digilents Unternehmen, die sich in Zeiten des digitalen Wandels optimal ausrichten wollen und hierfür geeignete Menschen sowohl für eine Festanstellung als auch freiberufliche Experten suchen. Das Unternehmen wurde 2019 zu Digilents umfirmiert, um widerzuspiegeln, dass das Unternehmen nicht nur im Bereich E-Commerce, sondern zu sämtlichen Themen rund um die Digitalisierung Kandidaten und Unternehmen verbindet, um den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Mehr unter: www.digilents.com

