Las Terrazas de Abama auf Teneriffa schließen sich Preferred Hotels & Resorts an

Die Las Terrazas de Abama auf Teneriffa haben sich den Preferred Hotels & Resorts, der weltweit größten unabhängigen Hotelmarke, angeschlossen. Die 150 Luxusappartements mit ein, zwei oder drei Schlafzimmern und markanten, geräumigen Terrassen befinden sich im Abama Resort im Südwesten Teneriffas. Dank des dauerhaft milden Klimas ist das Resort ganzjährig ein angenehmer Aufenthaltsort für Paare, Familien und Freunde – insbesondere für Golfliebhaber dank des besonderen 18-Loch-Platzes, der 2019 vom Golf Digest zu den besten Europas gewählt wurde. Mit dem Anschluss der Las Terrazas de Abama vertritt die globale und unabhängige Hotelmarke Preferred Hotels & Resorts aktuell mehr als 100 Residenzen in 32 Ländern weltweit.

Die vom südamerikanischen Architekten Melvin Villarroel entworfenen Luxuswohnungen Las Terrazas de Abama bieten einen atemberaubenden Blick auf den Atlantischen Ozean und die Nachbarinsel La Gomera. Der 5-Sterne-Service, die Auswahl von 12 Restaurants, zwei davon mit Michelin-Sternen, der von Ryder-Cup-Spieler Dave Thomas entworfene 18-Loch-Golfplatz, das prestigeträchtige Tenniszentrum, das luxuriöse Spa, der Beach Club und die umfangreichen Einrichtungen des nahe gelegenen 5-Sterne-Hotels Ritz-Carlton machen das Abama Resort zu einem der luxuriösesten Reiseziele Europas.

Ein Aufenthalt in Las Terrazas de Abama hat bereits viele Gäste dazu inspiriert, ein Apartment als Zweitwohnsitz in dem Resort zu erwerben. Vor kurzem wurde der Grundstein für 48 neue Luxuswohnungen der Reihe “Los Jardines de Abama” gelegt. Die Objekte wurden mit großer Finesse und Liebe zum Detail entworfen. Jede Wohnung genießt absolute Privatsphäre und einen Panoramablick. Den Bewohnern stehen mehrere Swimmingpools zur Verfügung und in der Nähe befindet sich die Abama Plaza, ein zentraler Ort mit Bars und Boutiquen.

Die ArumGroup kümmert sich um die Vermarktung der Abama Luxury Residences. Sie besitzt, entwickelt und managt innovative Luxusresorts mit Fokus auf Freizeit, Sport und Wellness in Spanien – neben dem Abama Resort u.a. La Manga Club, El Dorado Playa und Med Cambrils Resort.

