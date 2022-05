Lass Dich sehen oder wie Dein Kleiderschrank Dich glücklich macht

Es ist immer wieder das selbe Problem, mit dem Frauen zu Carola Nahnsen kommen. Der Kleiderschrank ist prall gefüllt und trotzdem haben sie nichts Passendes anzuziehen. In fast jedem Schrank finden sich „Hoffnungshosen“, so nennt die Fashion Stylistin die Pants, die zwar mittlerweile zu klein sind, aber trotzdem für „bessere Zeiten“ aufgehoben werden. Außerdem jede Menge kaschierendes Schwarz und schlankmachendes Dunkelblau. Ebenso vertreten sind Blusen, deren Schnitte so stylisch sind, dass sie sich vielleicht gerade noch für die Gartenarbeit eignen und Hoodies, die den Kleiderschrank besser nicht mehr verlassen sollten.

Außerdem jede Menge schöner Schuhe: Quasi nagelneue High Heels, die seit Jahren ungetragen im Schrank stehen, weil es zum einen an der nötigen Balance zum anderen am passenden Anlass fehlt. Und für den hektischen Büro-Alltag oder den Weg zum Kindergarten sind sie eh nicht geeignet.

“ 91 Prozent der deutschen Frauen fühlen sich in ihrem Körper unwohl.“

Ergebnis einer Umfrage im Rahmen des Dokumentarfilms „Embrace – Du bist schön“.

Wenn der Kleiderschrank Frust bereitet

Doch wenn der Blick in den Kleiderschrank immer wieder für Frust und schlechte Laune sorgt, dann nagt das irgendwann auch am Selbstbewusstsein. Kleidung, die weder zur Figur noch zum eigenen Leben passt, schreit förmlich nach einem textilen Neuanfang. Und dabei geht es nicht nur um angesagte Farben oder stylische Schnitte. Vielmehr gilt es sinnhafte Fragen zu beantworten: „Wer bin ich?“ und „Wie will ich eigentlich auf andere wirken?“ In diesen Antworten liegt der Schlüssel zum modischen Erfolg, weiß Carola Nahnsen.

