Lass es Krach(t)en und zeig Dich!

Der Businesskongress für Sichtbarkeit & Umsetzung

Warum Du dabei sein solltest:

Wenn das Jahr 2021 Dein Erfolgs-Business-Jahr werden soll?

Und Du statt im Mangel in der Fülle leben willst?

Dazu auch konkrete Schritte und Tipps haben möchtest statt “nur” BlaBla?!?

Dann lade ich Dich herzlich zum Kongress ein – natürlich gratis!

Dort bekommst Du in 25 Workshops konkrete Tipps u.a zu folgenden Themen:

Mindset & Motivation: Dein Business ohne motivierendes Mindset funktioniert nicht. Wie Du Deine Grenzen zwischen den Ohren überwindest, erfährst Du von meinen Experten

Erfolg hat drei Buchstaben TUN: Statt aus Angst vor Fehlern in die Schockstarre zu verfallen, kommst Du sofort in Deine Umsetzung – Garantiert

Sichtbarkeit: Wieso, weshalb, warum? Du weißt endlich, daß Du nicht mehr auf allen Hochzeiten tanzen musst, sondern hast Deine für Dich passende Sichtbarkeit gefunden

Content: Ist der wirklich King und wie erstellst Du ihn so, dass Deine Kunden nicht nur von Dir begeistert sind, sondern auch mit Dir zusammenarbeiten wollen

Der Business-Kongress mit Workshops statt Interviews – damit Dein TUN noch mehr Erfolg zeigt!

Mach, das was Dir gefällt und nicht das, was die anderen Dir sagen.

Bring Deine Pläne in die Umsetzung EINFACH machen & Einfach MACHEN

Zeig Dich, so wie Du bist – denn Du bist einmalig und wunderbar.

Lass Dir Deinen Spass an Deinem Herzensbusiness nicht nehmen, sondern begeistere Deine Kunden – Mache Dir die Welt, wie sie Dir gefällt. (Pippi Langstrumpf)

u.a. mit Leticia Linden; Dave Brych; Marc Schneider; Viola Wünning; Gesa Steeg; Denys Scharnweber; Dana Cebulla; Siranus Sven von Staden; Stephan Schmitt

Nadine Krachten ist Unternehmerin und Top-Speakerin in der Bestenliste des Manager Magazins. Sie hat den Speaker Excellence Award erhalten und war 2019 Mitglied der Jury von “Women of the year”. Doch der Weg bis dahin war lang und von vielen Rückschlägen und Fehlern geprägt.

Mittlerweile ist sie eine namhafte Mentorin und unterstützt erfolgreich Selbständige dabei, Ihr Business erfolgreich auszubauen und dadurch Ihre Vision zum Strahlen zu bringen.

Nadine Krachten ist als eine der wenigen Frauen Expertin im Bereich Selbstvermarktung. Als Kunden-Joker unterstützt sie Menschen, die Ihr Business auf das nächste Level bringen wollen.

In diesem Jahr feiert sie ihr 10-jähriges Jubiläum als Unternehmerin.

Innerhalb der letzten 10 Jahre hat sie über 25.000 Menschen erfolgreich unterstützt, wurde mit dem Speaker Excellence Award ausgezeichnet, ist Mentoring bei Digital Hub und Dozentin sowohl an der Hochschule Niederrhein als auch an der Privaten Hochschule Göttingen.

Neben zahlreichen Podcast wird sie auch regelmässig als Gastautorin namenhafter Zeitschriften, z.B VertriebsManager und StartUpValley eingeladen.

