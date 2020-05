Lassen Sie uns schwierige Zeiten gemeinsam meistern.

Wir hoffen, Sie sind gesund. Wir als Makler und Hausverwalter sind normalerweise tagtäglich in unserer schönen Region unterwegs, treffen die verschiedensten Menschen und lernen jeden Tag, was die Menschen antreibt und welche Sorgen sie haben.

In der heutigen Zeit, bei der sich die Ereignisse stündlich überschlagen, sehen wir eine sehr große Unsicherheit auch bei den Menschen in Schleswig-Holstein. Sie kennen uns als Makler. Wir sind aber auch Menschen, Familienväter/Mütter und Mitbürger. Wir möchten wir Schleswig-Holstein bestmöglich mit unserem Netzwerk und unserem Wissen unterstützen. Sie benötigen den Kontakt zu Rechtsbeiständen, Notaren oder Anlaufstellen für Immobilien-Angelegenheiten? Kommen Sie einfach auf uns zu (Telefon, E-Mail, Videokonferenz) und lassen Sie sich von uns unterstützen und beraten.

Bei diesen Themen können wir helfen:

Beratung zu Immobilienfragen in Zeiten des Corona-Virus

Beratung über finanzielle Überbrückungs-Möglichkeiten bei Immobilienkrediten

Vermittlung zu Notaren oder Anwälten

Vermittlung zu Handwerksbetrieben

Und nochmal ganz klar: Unsere Hilfe ist absolut kostenfrei!

Wir alle sind verunsichert. Arbeitsplätze, soziale Kontakte und ganze Existenzen hängen in dieser Krise in der Luft. Doch genau jetzt ist die Zeit zusammenzustehen, Seite an Seite und füreinander, statt gegeneinander. Egoismus oder Profitdenken haben keinen Platz mehr.

Unser Schleswig-Holstein ist nicht Egoismus. Unser Schleswig-Holstein hat Kraft. Unser Schleswig-Holstein steht zusammen.

Wir sind stolz, Teil von Schleswig-Holstein zu sein. Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können.

Bleiben Sie gesund.

Herzlichst,

Immobilien-Fuxx

Immobilienbüro

Kontakt

Immobilien-Fuxx GmbH

André Jörns

Landkirchener Weg 1

23769 Fehmarn / OT Burg

04371 / 502 39-0

service@immobilien-fuxx.de

http://www.immobilien-fuxx.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.