Last-Mile-Logistik: Warum städtische Fuhrparks intelligentere Strategien benötigen

Von Samantha Burello, Leiterin für Regionalmarketing, Commercial Excellence und Kundenservice EMEA, PETRONAS Lubricants International (PLI)

Mehr als 30 Millionen leichte Nutzfahrzeuge sind innerhalb der Europäischen Union mittlerweile in der Stadtlogistik im Einsatz. Damit hat sie sich zu einem zentralen Bereich des Straßenverkehrs entwickelt. Die Effizienz dieser Flotten hängt dabei maßgeblich an Faktoren wie Lieferleistung, Kraftstoff- und Energieverbrauch, Wartungsaufwand sowie Fahrzeugverfügbarkeit. Besonders in hochfrequenten Lieferzyklen können bereits kleine Verbesserungen erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtleistung und Wirtschaftlichkeit haben.

Gleichzeitig verändert sich das Einsatzprofil von Transportern in der Last-Mile-Logistik deutlich: Statt auf planbaren Strecken werden Fahrzeuge zunehmend in dicht besiedelten Stadtgebieten mit kurzen Fahrten, häufigen Stopps und engen Lieferfenstern eingesetzt. Motoren sind dadurch einer höheren mechanischen und thermischen Belastung mit permanenten Temperaturschwankungen ausgesetzt und arbeiten oft außerhalb optimaler Betriebsbedingungen. Typische Stop-and-Go-Situationen erhöhen den Verschleiß, fördern Ablagerungen und erschweren eine verlässliche Wartungsplanung. Dies steigert den Druck auf Betreiber, betriebliche Effizienz und Kostenkontrolle zu vereinen.

Komplexität in städtischen Transporterflotten managen: Antriebsstränge, Technologie und Kostenkontrolle

Nachhaltigkeitsbestrebungen treiben den Wandel hin zu gemischten Transporterflotten voran, in denen Verbrenner, Hybridmodelle sowie batterieelektrische Transporter parallel eingesetzt werden. Gleichzeitig entwickeln sich die Antriebe der leichten Transporter weiter, was unter ihren anspruchsvollen Betriebsbedingungen mit häufigem Stop-and-Go-Verkehr den Wartungsaufwand signifikant erhöht, wenn die verwendeten Schmierstoffe nicht optimal auf die jeweilige Nutzung abgestimmt sind. Das Flottenmanagement wird dadurch noch komplexer, da bereits geringe Schwankungen bei Wirkungsgrad, Wartungsintervallen oder Ausfallzeiten die Gesamtbetriebskosten deutlich beeinflussen.

Zusätzlich erschwert die immer häufigere Einbindung von OEM-Schmierstoffen in Service- und Wartungspakete eine objektive Bewertung der Schmierstoffwahl anhand von Leistung und Kosten. In diesem Kontext dürfen Schmierstoffe deshalb nicht mehr als reine Verbrauchsmaterialien gesehen werden, sondern wichtige Variable, die insbesondere in Last-Mile-Szenarien sowohl Kraftstoffverbrauch, Wartungsplanung als auch Fahrzeugverfügbarkeit maßgeblich beeinflusst.

Warum die Schmierstoffstrategie eine Kostenvariable und keine reine Rohstoffentscheidung ist

Die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) sind im Flottenmanagement weit mehr als nur eine finanzielle Kennzahl, da sie sämtliche wirtschaftlichen Auswirkungen der Fahrzeugnutzung über den gesamten Lebenszyklus hinweg abbilden. Dazu zählen insbesondere Energieverbrauch, Wartungs- und Reparaturkosten, Ausfallzeiten, Verbrauchsmaterialien sowie der Restwert der Fahrzeuge. Gerade in der Logistik können ungeplante Ausfälle erhebliche Folgen verursachen, wie etwa Lieferverzögerungen, ineffiziente Umleitungen oder auch Vertragsstrafen. Eine entscheidende Rolle spielt daher die richtige Schmierung mit ihrem direkten Einfluss auf Faktoren wie Kraftstoffeffizienz, Wartungsintervalle und die Lebensdauer wichtiger Komponenten. Besonders im urbanen Last-Mile-Verkehr sind Verschleiß und Ölabbau beschleunigt. Schmierstoffe wie PETRONAS Urania sind speziell entwickelt, um auch unter diesen Bedingungen einen stabilen Schmierfilm zu bieten, der zu besserem Motorschutz, einer zuverlässigeren Wartungsplanung und geringeren ungeplanten Ausfallzeiten beiträgt. Dadurch können Betreiber die Fahrzeugverfügbarkeit erhöhen, ohne zusätzliche betriebliche Komplexität zu schaffen.

Von der Produktauswahl zur leistungsorientierten Partnerschaft: Was Flotten erwarten sollten

Mit der zunehmenden Segmentierung von Flotten und der wachsenden Bedeutung der Gesamtbetriebskosten (TCO) entwickelt sich die Schmierstoffversorgung von einer reinen Produktentscheidung hin zu einer leistungsorientierten Partnerschaft. Flottenmanager, Werkstätten und Fahrer erwarten Lösungen, die über den eigentlichen Schmierstoff hinausgehen und auch technische Unterstützung, Wartungsservices und betriebliche Optimierung umfassen.

PETRONAS Lubricants International reagiert darauf mit der PETRONAS Urania-Produktreihe, die speziell entwickelte Schmierstoffe mit integrierten Supportleistungen kombiniert. Dazu gehören technisches Fachwissen, Schulungen, Ölanalysen, Überwachungssysteme und umfassendes Flüssigkeitsmanagement, um Wartung planbarer zu machen und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren. Dieser ganzheitliche Ansatz unterstützt Betreiber dabei, die Fahrzeugverfügbarkeit zu sichern, Entscheidungen in gemischten Flotten zu vereinfachen und ihre Schmierstoffwahl gezielt in die Optimierung der Gesamtbetriebskosten einzubinden. Angesichts der wachsenden Bedeutung der Last-Mile-Logistik und des Wettbewerbsdrucks ermöglichen Lösungen wie PETRONAS Urania Urban Flottenbetreibern, die zunehmende betriebliche Komplexität effizient zu bewältigen und daraus einen Leistungsvorteil zu erzielen.

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Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

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