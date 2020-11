Last Minute Service für Country by Country Reports

Die meisten Konzerne ab einem Umsatz von 750 Mio. EUR müssen den Country by Country Report

für das Veranlagungsjahr 2019 bis zum 31.12.2020 beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) einreichen.

Wer in diesem Jahr etwas spät dran ist, kann unseren “Last Minute Service” in Anspruch nehmen.

Wir unterstützen bei der Aufbereitung der bereitgestellten Daten, generieren das erforderlichen Datenformat und reichen die Meldung auf Wunsch auch bei BZSt ein.

Die Hotline steht bis zum 31.12.2020 (14 Uhr) zur Verfügung

Tel.: +49 30 310 141-92

Mail: cbcr-hotline@universalunits.com

Universal Units ist der unabhängige Anbieter für webbasierte Lösungen zum weltweiten Management von Unternehmenssteuern.

Das erfahrene Entwicklerteam mit Sitz in Berlin steht für agile Softwareentwicklung sowie für die Umsetzung von modernen und stabilen Lösungen.

Unsere Softwareprodukte unterstützen die Steuerfunktionen von Unternehmen in den Bereichen Tax Compliance, Tax Accounting und

Transfer Pricing Dokumentation.

