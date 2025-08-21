Last-Minute-Sommerurlaub: Heute Flugschnäppchen für morgen sichern

Ganz spontan einen Flug buchen und dem Alltag entfliehen. Was verlockend klingt, kann einen Nachteil mit sich bringen: In der Regel steigen die Ticketpreise, je näher das Abflugdatum rückt. Damit sich aber auch Kurzentschlossene über günstige Flüge freuen können, hat die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK ein paar Tricks und Kniffe gesammelt, mit denen sich auch Spontanurlauber über günstige Ticketpreise freuen können.

„Wer spontan mit dem Flugzeug verreisen möchte, der sollte in Bezug auf das Abflugdatum und die Uhrzeiten flexibel sein“, sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. „Insbesondere die Hauptreisetage Montag und Freitag sollten Kurzentschlossene meiden. Dann lassen sich auch Last-Minute-Schnäppchen finden.“

Der ausgewählte Flughafen kann ebenfalls einen großen Einfluss auf die Kosten haben. Florenz Peretola (FLR) beispielsweise ist oft deutlich teurer als Pisa Airport (PSA). Gleichzeitig gibt es eine gute Zugverbindung zwischen Pisa und Florenz. Ergo: Florenz-Urlauber, die bei der An- und Abreise den kleinen Umweg über Pisa in Kauf nehmen, können so deutlich beim Ticketpreis sparen.

„Am meisten können Spontanurlauber sparen, wenn sie nicht nur bei Abflugzeit und -ort flexibel sind, sondern auch, was ihr Reiseziel angeht“, sagt Yvonne Bonanati. „Mit KAYAK Explore zum Beispiel finden Reisewillige die günstigsten Ziele, ohne sich vorab auf eine Destination festlegen zu müssen.“

In jedem Fall ist es eine gute Idee, Flüge vorab online zu buchen. Mit einer Reisesuchmaschine können Urlaubswillige mit einem Klick die Tarife diverser Anbieter vergleichen. Wer erst am Flughafen am Ticketschalter auf gut Glück ein Ticket kaufen möchte, verpasst so vielleicht den besten Deal.

KAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und ihr Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS und Android. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen.

