Launch des neuen Censys Threat Hunting Module

Schwachstellen proaktiv in Echtzeit erkennen und Cybersicherheit erhöhen

Censys, einer der führenden Anbieter von Tools für Threat Intelligence, Threat Hunting und Attack Surface Management, hat sein neues Threat Hunting Module gelauncht. Das neue Modul unterstützt Security-Teams dabei, Schwachstellen proaktiv zu erkennen und aus den Daten Gegenmaßnahmen zur Behebung abzuleiten, bevor es zu Cyberangriffen und einem Exploit von Sicherheitslücken kommen kann. Als Teil der kürzlich vorgestellten Censys Platform ermöglicht das neue Modul IT-Security-Verantwortlichen einen proaktiven Ansatz.

Eine große Herausforderung beim Threat Hunting ist es, zeitnah relevante Daten zu sammeln, die einen proaktiven Schutz vor gezielten Bedrohungen ermöglichen. Mit dem neuen Modul können Sicherheitsteams schnell bösartige Strukturen identifizieren, die von Hackern für Angriffe auf Unternehmen ausgenutzt werden. Dabei werden die Threat Intelligence-Rohdaten der Censys Internet Map in strukturierte und verwertbare Informationen umgewandelt – automatisch und in Echtzeit. Das Modul bietet sehr genaue und aktuelle Ergebnisse bei der Identifizierung von bestehenden und neuen feindlichen Infrastrukturen. So wird das Tool mit einem fortlaufend aktualisierten Feed von Bedrohungs-Updates zum Frühwarnsystem, auf das sich Security-Teams verlassen können.

Das neue Threat Hunting Module bietet Security-Teams eine Reihe von wichtigen Funktionen. Dazu gehören etwa ein Datensatz für Bedrohungen, der unter anderem Zugriff für Red-Team-Tools, Malware-Fingerprints sowie erweiterten Kontext zu den Bedrohungen wie alternative Namen, Bedrohungsakteure oder Referenzen bietet. Mit der Funktion CenseEye lassen sich bösartige Infrastrukturen schneller und einfacher korrelieren, indem ähnliche Hosts und Webeigenschaften erkannt werden. Dies macht es einfacher, gegnerische Ressourcen aufzuzeigen und Bedrohungen in Echtzeit zu verfolgen. Um unbekannte Konfigurationen aufzudecken und Risiken mit systematischen Rescans zu bestätigen, bietet das Modul Live-Erkennung und -Scanning an. Interaktive Dashboards bieten einen Überblick über Strukturen der Bedrohungen, Anomalien sowie Untersuchungsmöglichkeiten, um schnell Rückschlüsse ziehen zu können. Auf der Explore Page lassen sich die verfolgten Schwachstellen zudem anzeigen und nach Ländern aufschlüsseln. So ist das neue Modul für Security-Teams ein zentraler Ort für alle Threat Hunting-Daten.

Über Censys:

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

