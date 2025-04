Launch von High5 am High Five Day: KI-gestützte Bewertungsanalyse revolutioniert das Gästefeedback in Hotellerie und Gastronomie

17. April 2025 – ein Datum mit Symbolkraft

Heute ist National High Five Day – ein ursprünglich in den USA entstandener Tag für Positivität, Wertschätzung und starke Verbindungen. Passender könnte das Datum für den offiziellen Launch von High5, der neuen KI-basierten Review-Management-Software für Hotellerie und Gastronomie, kaum sein.

„Der Name High5 steht für das, was wir ermöglichen wollen – positive Kundenerlebnisse und das Feiern von starken Momenten. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, dieses symbolische High5 immer häufiger zu erleben“, erklärt Ella, Co-Founder & Managing Director.

High5 ist eine KI-gestützte Review Management Software, die sich an die Hotellerie und Gastronomie richtet. Die Platform sammelt Online-Bewertungen aus verschiedensten Quellen, aggregiert sie auf einer zentralen Oberfläche und analysiert sie mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Dabei geht die Software weit über klassische Sternebewertungen hinaus: Sie erkennt Muster, deckt Trends auf und liefert aus Sicht der Gäste konkrete Handlungsempfehlungen – automatisiert und mit einer Tiefe, die sonst nur durch stundenlange manuelle Auswertungen tausender Kommentare erreichbar wäre.

„Bei einer unserer jüngsten Analysen stellten wir fest, dass in einem renommierten Hotel häufig Beschwerden über die Poolhygiene aufkamen – allerdings ausschließlich von Männern arabischer Herkunft. Ohne High5 wäre es nahezu unmöglich gewesen, diesen höchst ungewöhnlichen Trend über mehrere Plattformen hinweg und bei über 10.000 Bewertungen zu erkennen“, erklärt Ella weiter.

Besonders wertvoll ist der datengetriebene Blick über den Tellerrand: High5 analysiert nicht nur, wie sich interne Prozesse auf die Kundenzufriedenheit auswirken, sondern bezieht auch externe Einflüsse mit ein – wie ökologische, wirtschaftliche oder politische Veränderungen. Die KI erkennt Entwicklungen frühzeitig und hilft Unternehmen so, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Vision: High5 soll zu einem intelligenten Partner werden, der nicht nur misst, sondern auch eine klare Richtung vorgibt.

Nach ersten Pilotprojekten in der DACH-Region und der Türkei zielt das junge Unternehmen nun auch auf den US-Markt. Der offizielle Start wird begleitet von der erfolgreichen Aufnahme in ein Gründungsförderprogramm einer großen türkischen Bank – ein weiteres Signal für das Vertrauen in das Potenzial der Software.

Kontakt

High5

Hakan Kocak

Şifa Sk 19

34710 İstanbul

+905386240195



https://www.get.high5.com

Bildquelle: @gettyimagespro