Laura Burgahn neue Produktmanagerin bei Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI)

Langen, 25.06.2021. Vidal MMI richtet ihr Produktmanagement neu aus. Seit 01.04.2021 verantwortet Laura Burgahn das Produktmanagement für die Software MMI-AMTS-Service. MMI-AMTS-Service unterstützt den Arzt bei seiner Arbeit, da es als plattformunabhängiges System zur Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) in der Software von Kliniken und Arztpraxen eingesetzt werden kann.

Vor ihrem Einstieg bei Vidal MMI sammelte die approbierte Apothekerin etliche Jahre Erfahrungen, zunächst als leitende Apothekerin in der Offizin und im Sterillabor und anschließend in der pharmazeutischen Industrie, wo sie die Gelegenheit hatte, unterschiedliche Bereiche, u.a. Pharmakovigilanz und Medical Affairs kennenzulernen.

Neben der Betreuung und Weiterentwicklung von MMI-AMTS-Service beschäftigt sich die gebürtige Karlsruherin bei Vidal MMI mit der Ideengenerierung für weitere Produkte im Bereich AMTS und steht im engen Austausch mit internen und externen Meinungsbildnern. Außerdem nutzt sie für ihre Arbeit das Netzwerk der VIDAL Group, um sich in internationalen Teams auszutauschen und das bereits gesammelte Wissen aus anderen Ländern für Weiterentwicklungen im deutschen Markt einzusetzen.

“Mein Ziel ist es, mit meiner Arbeit einen Beitrag für mehr Arzneimittel- und somit auch für mehr Patientensicherheit zu leisten” so Burgahn.

“Wir freuen uns sehr, dass wir mit Laura Burgahn eine erfahrene Expertin im Bereich der Arzneimitteltherapiesicherheit für unser Team gewinnen konnten”, sagt Marijo Jurasovic, Geschäftsführer der Vidal MMI.

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken.

Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden, globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

