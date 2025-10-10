LAVIGI Perfumes startet internationale Kickstarter-Kampagne „Fragrance as Art“

Luxus trifft Leidenschaft: Das Schweizer Parfumhaus präsentiert handgefertigte Düfte aus Grasse in limitierter Auflage – ein Kunstprojekt zwischen Paris und Luzern.

LAVIGI Perfumes präsentiert „Fragrance as Art“ – handgefertigte Luxusparfums zwischen französischer Kunst und Schweizer Präzision

Luzern/Paris – Mit der neuen Duftlinie LAVIGI Diamond Collection bringt das Schweizer Parfumhaus LAVIGI Perfumes eine Kollektion auf den Markt, die Kunst und Duft in einer einzigartigen Form vereint. Jeder Flakon ist ein handgefertigtes Kunstobjekt, inspiriert von Diamanten und gefertigt in limitierter Auflage.

Gegründet 2020 in Paris, steht LAVIGI für das Konzept „Fragrance as Art“ – Parfum als Kunstform. Die Düfte werden in Grasse, Frankreich komponiert und verbinden natürliche Essenzen mit künstlerischer Leidenschaft. Heute ist das Unternehmen in Luzern ansässig und kombiniert französisches Handwerk mit Schweizer Präzision.

Zum Auftakt präsentiert LAVIGI den Duft „Gold Diamond“, ein exklusives Extrait de Parfum, limitiert auf 400 Flaschen weltweit. Das Parfum verkörpert Luxus, Eleganz und emotionale Tiefe – ein Sammlerstück für Liebhaber außergewöhnlicher Düfte. Drei weitere Editionen (Black Diamond, White Diamond, Rose Diamond) sind in Vorbereitung.

Begleitend startet LAVIGI eine internationale Kickstarter-Kampagne, um Parfumliebhaber weltweit einzuladen, Teil dieser künstlerischen Reise zu werden. Unterstützer erhalten limitierte Editionen, Entdeckungssets und exklusive Sammlerflakons.

„Unsere Mission ist es, Duft als Ausdruck von Kunst und Emotion zu begreifen – jedes Parfum erzählt eine Geschichte, jedes Flakon ist ein Kunstwerk“, sagt Gründer Vladislav Aschenbrenner.

Weitere Informationen unter: www.lavigi.com

LAVIGI Perfumes wurde 2020 in Paris gegründet und steht für das Konzept „Fragrance as Art“ – Parfum als Ausdruck von Kunst, Emotion und Identität. Die Düfte entstehen in Grasse, der Welthauptstadt der Parfümerie, und werden in aufwendiger Handarbeit komponiert. Heute hat LAVIGI seinen Sitz in Luzern und vereint französische Duftkunst mit Schweizer Präzision. Jedes Parfum ist ein Kunstwerk, jede Edition eine limitierte Hommage an die Schönheit der Sinne.

