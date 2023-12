Lavolta Weihnachtsaktion bis zu 50%

Garantierte Lieferung bis Weihnachten

Shéa Winterset mit Naturcreme Classic, Naturcreme Soft und Shéa Lippenstift

Das Set besteht aus:

1 x Shéa LIPPS Lippenstift 4,7 g

1 x Shéa Naturcreme Classic 75ml

1 x Shéa Naturcreme Soft 10 ml

1 x Geschenkdose Lavolta

Natürliche Pflege ohne Parfum mit Sheabutter für die ganze Familie

Diese besonders hautverträgliche natürliche Hautcreme aus 100 % gereinigter Sheabutter mit Vitamin E ist für sehr trockene Haut sowie Problemhaut eine echte Wohltat. Sie entspannt und fördert die Regenerationsfähigkeit sehr trockener Hautstellen im Gesicht sowie am ganzen Körper und versorgt die Haut langanhaltend mit Feuchtigkeit.

Als Naturprodukt sind die natürliche Hautcreme Classic und Soft mit Sheabutter frei von chemischen Zusätzen und Parfum und daher auch zur kosmetischen Hautpflege bei Personen mit sehr empfindlicher Haut, Neurodermitis und Schuppenflechte (Psoriasis) geeignet.

Der edel anmutende Lippenpflegestift Shéa LIPPS überzeugt dank der enthaltenen hochwertigen Sheabutter mit ihren unverseifbaren Bestandteilen (Lipiden).

Shéa LIPPS mit Sheabutter pflegt die zarten- zur Trockenheit neigenden Lippen und bietet langanhaltenden Schutz mit intensiver Pflege.

Die Lippenpflege mit Sheabutter und Rizinusöl eignet sich sowohl für Männer als auch für Frauen auf Grund der geschmacksneutralen und farblosen Rezeptur.

Bei Dr. Armah’s Pflegelinie Aloe handelt es sich um eine leichte Feuchtigkeitspflege mit intensiver Wirkung. Bei der Aloe Vera Kosmetik setzen wir auf die Wirkstoffkombination der als Wüstenlilie bekannten Aloe Vera Pflanze und Sheablattextrat, die in dieser Verbindung doppelt so viel Feuchtigkeit spenden.

Dabei folgen wir bei der Pflege dem Schlüssel-Schloss-Prinzip aus feuchtigkeitsbindender und feuchtigkeitsspendender Wirkung, die sich optimal ergänzen und ideal der Hautalterung vorbeugen – ganz natürlich.

