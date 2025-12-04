Lea Simone Bogner: Führung braucht Konflikte

Lea Simone Bogner zeigt, wie Führungskräfte Konflikte als Entwicklungschance nutzen und daraus Vertrauen, Klarheit und Kultur formen

Konflikte gehören zum Alltag in Unternehmen. Doch wie sie geführt werden, entscheidet über Kultur, Vertrauen und Entwicklung. Lea Simone Bogner, Expertin für Führungskräfteentwicklung und Kommunikation, fordert in ihrem aktuellen Whitepaper eine neue Haltung zum Thema Konflikte: Weg von der Angst vor Disharmonie, hin zu einer Kultur bewusster Reibung. „Harmonie wird überbewertet“, sagt sie. „Wo keine Spannung ist, gibt es auch keine Bewegung.“

Laut Bogner liegt der größte Irrtum vieler Führungskräfte darin, Konflikte als Bedrohung zu verstehen. Tatsächlich seien sie jedoch Ausdruck lebendiger Zusammenarbeit und der sichtbarste Indikator dafür, dass Menschen sich einbringen. „Konflikte sind kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Symptom dafür, dass Energie im System ist. Die Frage ist nur, ob sie zerstörerisch wirkt oder produktiv genutzt wird“, erklärt sie. Diese Energie bewusst zu halten, statt sie zu vermeiden oder zu eskalieren, sei die wahre Kunst moderner Führung.

Bogner betrachtet Konflikte nicht als Ausnahme, sondern als Spiegel des Systems. Hinter jeder Auseinandersetzung steckten tiefere Ursachen. Häufig sind es unklare Rollen, widersprüchliche Werte oder fehlende Strukturen. Führung beginne dort, wo jemand bereit sei, diese Ursachen zu erkennen. „Wer Konflikte nur moderiert, ohne ihre Wurzeln zu verstehen, bekämpft Symptome statt Muster“, sagt sie. Konflikte zeigten, was in der Organisation auf den Prüfstand gehöre und damit auch, wo Entwicklung beginnen könne.

Damit rückt Bogner Selbstführung in den Mittelpunkt. Konfliktfähigkeit beginne im Inneren, nicht in der Methode. „Führungskräfte müssen lernen, ihre eigenen Emotionen, Bedürfnisse und Reaktionsmuster zu verstehen, bevor sie andere führen“, betont sie. Selbstregulation werde damit zur Führungsdisziplin. In Krisenmomenten ist sie sogar die Voraussetzung für Stabilität. Wer sich selbst nicht halten könne, verliere im Konflikt schnell seine Wirksamkeit.

Darüber hinaus hebt sie das Konzept der Koregulation hervor: Führungskräfte steuern durch ihre innere Haltung, ihre Präsenz und selbst durch ihre physiologische Ruhe direkt das Stress- und Sicherheitsniveau ihres Teams mit. „Ein reguliertes Gegenüber beruhigt ganze Systeme“, so Bogner. „Führung bedeutet, diese Dynamik bewusst zu halten auch wenn es knirscht.“ Sie verweist dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die zeigen, dass sich physiologische Zustände und Anspannungsniveaus in Gruppen über nonverbale Signale und wechselseitige neuronale Resonanz gegenseitig beeinflussen – ein zentraler Befund der Koregulationsforschung. Wer als Führungskraft Ruhe ausstrahle, schaffe damit den Raum für klare Kommunikation und konstruktive Lösungen.

Ihr Fazit ist deutlich: Konflikte gehören nicht an den Rand des Arbeitsalltags, sondern in sein Zentrum. Sie seien Katalysatoren für Wachstum, sowohl individuell als auch im Team und im System. Reibung ermögliche Entwicklung, weil sie Werte, Grenzen und Rollen sichtbar mache. „Die Qualität einer Organisation zeigt sich nicht daran, ob sie Konflikte vermeidet, sondern wie sie mit ihnen umgeht“, sagt Bogner. Führung, die Reibung aushält, gestalte Kultur.

Damit stellt sie klar: Die Zukunft wirksamer Führung liegt nicht in reibungsloser Harmonie, sondern in bewusster Spannungsführung. Konfliktfähigkeit werde zu einer Schlüsselkompetenz, weil sie Energie von Verteidigung zur Weiterentwicklung umlenke.

Führungskräfte, die ihre eigene Rolle in Spannungen besser verstehen und ihre Konfliktkompetenz stärken wollen, können sich an Lea Simone Bogner wenden. Sie begleitet Unternehmen und Führungsteams dabei, aus Reibung Richtung zu formen.

Mehr Informationen unter www.leasimonebogner.com

Lea Simone Bogner ist Expertin für Führungskräfteentwicklung und Kommunikation. Mit fundiertem Know-how unterstützt sie Führungskräfte mit Personalverantwortung dabei, Herausforderungen wie die Stärkung der Führungskompetenz, effiziente Selbstführung, Konfliktmanagement und dynamische Arbeitsumfelder souverän zu meistern. Mit ihrem Drei-Schritte-Prozess – Erkennen, Ausrichten, Wirken – hilft sie, Blockaden zu lösen, Klarheit zu gewinnen und eine nachhaltige Teamdynamik zu schaffen. Ihre Arbeit basiert auf Empathie, Wertschätzung und langjähriger Erfahrung, um Führungskräfte in ihrer Authentizität und Wirksamkeit nachhaltig zu stärken.

Kontakt

Lea Simone Bogner Coaching

Lea Simone Bogner

Porzellangasse 10/21

1090 Wien

+43 650 7211503



https://www.leasimonebogner.com

Bildquelle: © Uwe Klössing