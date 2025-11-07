Leadership, die bewegt: So entsteht echte Motivation im Team

In der heutigen Arbeitswelt entscheidet Führung maßgeblich über Motivation, Bindung und Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden – auch und gerade in der Fitness- und Gesundheitsbranche. Studien zeigen: Nur 15% der Mitarbeitenden sind hochmotiviert, während 69% lediglich Dienst nach Vorschrift leisten. Ein klarer Handlungsauftrag für Führungskräfte.

Führen heißt mehr als managen

Moderne Führung ist ein Zusammenspiel aus Struktur (Hierarchie), Prozessen (Management) und Inspiration (Leadership). Dabei stehen nicht nur Ergebnisse im Fokus, sondern vor allem das Verhalten der Menschen. Erfolgreiche Führungskräfte geben Orientierung, stärken individuelle Potenziale und schaffen durch Kommunikation und Vorbildfunktion ein Klima des Vertrauens.

Motivation als strategische Führungsaufgabe

Motivation entsteht nicht zufällig – sie ist das Ergebnis gezielter Rahmenbedingungen. Nach dem Modell „Motivation 3.0“ von Daniel Pink sind drei Elemente entscheidend:

– Autonomie – Mitarbeitende wollen selbstbestimmt handeln.

– Sinn – Sie möchten verstehen, warum ihre Arbeit wichtig ist.

– Kompetenz – Entwicklungsmöglichkeiten steigern die Selbstwirksamkeit.

Wer diese Aspekte fördert, sorgt für langfristige Motivation und starke Bindung.

Verhaltensorientiert statt kontrollierend

Führung bedeutet heute, Mitarbeitende zu begleiten, nicht zu kontrollieren. Feedback, Coaching und Feedforward-Methoden ermöglichen eine Kultur des Wachstums. Gleichzeitig ist situatives Handeln gefragt: In Krisen braucht es schnelle Entscheidungen (Command), im Alltag strukturierende Führung (Management) sowie inspirierende Impulse (Leadership).

Führung lernen – für eine starke Zukunft

Die Fähigkeit, Menschen zu führen, lässt sich entwickeln. An der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) erwerben Studierende in den Bachelorstudiengängen Fitnessökonomie und Sportökonomie fundierte Kompetenzen in Führung, Motivation und Kommunikation – praxisnah, werteorientiert und zukunftsgerichtet.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

Firmenkontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Ronja Reuber

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-206



https://www.dhfpg.de/

Pressekontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Ronja Reuber

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-186



https://www.dhfpg-bsa.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.