League-M übernimmt die europaweite Vermarktung des globalen Publishers Fanbyte

League-M Europe, exklusiver Vermarkter von Premium Publishern im boomenden Entertainment- und (E-)Gaming-Bereich, baut sein Vermarktungsportfolio weiter aus.

Der globale Publisher Fanbyte, der zum chinesischen Konzern Tencent gehört, lässt sich ab sofort mit seinen reichweitenstarken Plattformen Wowhead, Fanbyte etc., exklusiv in Europa von League-M Europe vertreten.

Fanbyte steht für tiefgehende Inhalte in den Bereichen Gaming, Entertainment und Technik – vielschichtig und leidenschaftlich für eine gut informierte, konsumfreudige und begeisterungsfähige Audience. Fanbyte ist eines der größten digitalen Mediennetzwerke der Welt, das sich auf Spiele, Unterhaltung und Technologie konzentriert. Fanbyte wurde 1999 gegründet und hat den Lebensstil und die Vielfalt der Spieler weltweit konsequent gefördert und gefeiert.

Amanda Le – Director of Ad Operations, Fanbyte (A Tencent Company) über die Partnerschaft:

“Das Team der League-M verfügt über eine langjährige Erfahrung im digitalen Segment, mit besonderem Fokus auf Gaming Audiences. Aufgrund der Pandemie sehen wir einen Anstieg unseres Online-Traffics und damit den perfekten Zeitpunkt, um mit League-M zusammen-zuarbeiten. Ihre starke Präsenz in Europa wird uns helfen, diesen wertvollen Markt zu erobern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.” Florian Lormes, Co-Founder von League-M Europe über die Partnerschaft: “Mit Fanbyte haben wir einen neuen Partner an Bord, der genau zu der Ausrichtung von League-M Europe passt und eine perfekte Ergänzung unseres bestehenden Portfolios darstellt. Dank der zusätzlichen Reichweite von Fanbyte als Partner, bauen wir unsere Vermarkter-Markführerschaft im Gaming & Entertainment-Segment in Europa weiter aus.”

Info zu League-M Europe:

Anfang 2019 von Pia Kniprath, Gunnar Obermeier und Florian Lormes gegründet, ist League-M heute einer der wichtigsten europäischen Vermarkter von Premium Publishern. U.a. werden Globalplayer wie Fandom, Imgur, Anyclip, Anzu.io und nun auch Fanbyte exklusiv/offiziell in Europa vermarktet. Des Weiteren sieht sich League-M als ein europaweiter Sales Hub für internationale Marken. League-M unterstützt beim erfolgreichen Markeneintritt und -aufbau im hochkomplexen europäischen Markt.

Mehr über League-M Europe finden Sie unter www.league-m.com

