Lean-Gipfeltreffen beim #LATC2026: Womack, Emiliani, Modig & Rother erstmals in Deutschland auf einer Bühne

Im kommenden Jahr feiert die LeanAroundTheClock (LATC) – das größte deutschsprachige Event zu Lean Management, Lean Leadership, Kaizen, Agilität, KVP & Co. – sein zehnjähriges Jubiläum. Den Veranstaltern rund um das Orga-Team Alexander Ruderisch, Götz Müller und Initiator Ralf Volkmer ist dabei ein echter Coup gelungen:

Erstmals in Deutschland stehen James P. Womack, Bob Emiliani, Niklas Modig und Mike Rother gemeinsam auf einer Bühne – und das im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung #LATC2026 vom 11. bis 13. März 2026 in der Maimarkthalle Mannheim.

Diese vier Persönlichkeiten gehören zu den einflussreichsten Vordenkern der weltweiten Lean-Bewegung:

James P. Womack, Mitbegründer der Lean-Idee, brachte mit dem Bestseller The Machine That Changed the World das Denken der japanischen Automobilindustrie in die westliche Welt und legte mit Lean Thinking den Grundstein für eine globale Bewegung.

Bob Emiliani übertrug Lean radikal auf Management und Führung und machte mit Werken wie Real Lean deutlich, warum echter Wandel im Denken beginnt. Niklas Modig traf mit This Is Lean den Nerv der Zeit, indem er den oft verkannten Unterschied zwischen Ressourceneffizienz und Flusseffizienz greifbar machte. Mike Rother schließlich revolutionierte mit Toyota Kata das Verständnis von Verbesserung, Lernen und Routinen – und prägte so den kontinuierlichen Verbesserungsprozess neu.

Neben diesen vier Ikonen stehen weitere hochkarätige Persönlichkeiten auf der Bühne – darunter der Lean-Experte und Hochschulprofessor Christoph Roser, Jörg Cwojdzinski, der bei ASMPT weltweit Verantwortung für Produktion, Einkauf und Logistik trug, sowie Sandra Schwedler, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende des FC St. Pauli, die mit ihrem Blick auf Führung im Sport Impulse setzt.

Zudem werden auf sogenannten Themenflächen Praxisbeispiele aus den Bereichen Lean Healthcare und Six Sigma vorgestellt.

Künstliche Intelligenz und Cybersecurity – mit Fachleuten wie Benjamin Aunkofer, Geschäftsführer der DATANOMIQ GmbH und Tobias Glemser, Geschäftsführer der secuvera GmbH werden Bestandteil des Bühnenprogramms sein.

Unter dem Titel „Scientific Thinking at Work“ wird Tilo Schwarz nicht nur erneut einen Vortrag auf der Bühne halten, sondern am ersten und am zweiten Tag auf einer Aktionsfläche die Teilnehmenden einladen, wissenschaftliches Denken direkt selbst zu erleben.

Mit über 30 Ausstellern und mehr als 50 Speaker:innen wird die LATC2026 auf über 8.100 m² Fläche nicht nur die größte Veranstaltung seiner Geschichte sein, sondern erneut ein Treffpunkt für Menschen, die sich offen, ohne Zwang und hierarchiefrei austauschen möchten.

Weitere Informationen ( https://leanbase.de/latc/timetable) und Ihre Möglichkeit zur Anmeldung ( https://leanbase.de/latc/anmeldung) finden Sie unter: https://leanbase.de/latc

Das Wissen und die vorhandenen Informationen im Kontext zu Lean, Kaizen, KVP, Agil & Co. sowie den damit verbunden Randdisziplinen sind nahezu unüberschaubar.

Mit der LeanBase ( https://leanbase.de) möchten wir das umfangreiche Wissen und die Vielzahl an Informationen bündeln, möchten die Erfahrungen und Meinungen zur erfolgreichen Einführung von Lean Management in Organisationen branchenübergreifend abbilden und so einen Wissenstransfer zu den genannten Themen ermöglichen.

