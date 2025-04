Lean Management im Krankenhaus der Zukunft – 24.+25. September 2025 in Salzburg

LeanHospital: Effizienz steigern, Qualität sichern – Lean Management im Krankenhaus der Zukunft

LeanHospital ist die erste Veranstaltung, die Versorgungsqualität der Patient:innen mit Lean Management auf systemischer Ebene verbindet. In diesem Jahr findet die LeanHospital am 24. + 25. September 2025 in Salzburg statt.

Denn der Druck auf Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wächst stetig: Fachkräftemangel, steigende Kosten und zunehmende Bürokratisierung treffen auf den Anspruch an eine exzellente Patientenversorgung. Wie lässt sich unter diesen Bedingungen wirtschaftlich arbeiten, das Personal entlasten und gleichzeitig die Versorgungsqualität sichern?

Eine mögliche Antwort liefert Lean Management – ein Ansatz, der sich längst nicht mehr nur in der Industrie bewährt hat. Auch Krankenhäuser setzen vermehrt auf schlanke Prozesse, um Effizienz und Effektivität zu steigern, Verschwendung zu vermeiden und die Arbeitsbedingungen für Ärzt:innen und Pflegekräfte zu verbessern.

Genau hier setzt die Veranstaltung „LeanHospital – Krankenhäuser bauen keine Autos: Warum Patienten nicht aufs Fließband passen“ am 24. + 25. September 2025 in Salzburg an. Sie bringt Health Professionals, Klinikmanager:innen und Prozessoptimierer aus der DACH-Region zusammen, um praxisnahe Lean-Ansätze speziell für die Gesundheitsversorgung zu diskutieren und erfolgreiche Projekte vorzustellen.

Das erwartet die Teilnehmer:innen:

-Best Practices aus DACH: Erfolgreiche Lean-Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

-Fachvorträge und Expertenwissen: Von Lean-Spezialist:innen und erfahrenen

Krankenhausmanager:innen

-Interaktive Sessions: Austausch mit Führungskräften, Ärzt:innen und Prozessverantwortlichen

-Länderspezifische Perspektiven: Lean-Ansätze abgestimmt auf unterschiedliche Gesundheitssysteme

-Praxisnahe Tools und Methoden: Wertstromanalysen, 5S, Gemba Walks und mehr

Folgende Referent:innen berichten aus der Praxis:

-Cornelius-Monroe Huber, Co-CEO & CNO, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Kantonsspital Baselland

-Jasmine Eisner, Abteilungsleitung Organisationsentwicklung & Betriebsorganisation am LKH-Universitätsklinikum Graz

-Dr. Stefan Paech, Leitung Medizin Verbund an den Kliniken Südostbayern AG

-Vera Bremberger. Leitung Qualitätsmanagement & Markus Hartmann, Leitung Einkauf und Warenwirtschaft am A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein

-Anette Berbersdorf, Transformation Managerin an der BG Unfallklinik Murnau

-Stefanie Grabow, OP-Koordinatorin am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München

-Dr. Kerstin Schubert, Stabsbereichsleitung Transformation und Lean Hospital & Jürgen Winter, Geschäftsführer am Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

-Michael Kazianschütz, Bereichsleiter Wirtschaft/Logistik &Leiter Stabsstelle Supply Chain Management bei der Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.

-OA Priv.-Doz. DDr. Harald Stefanits, Leitender Oberarzt und Ausbildungskoordinator am Kepler Universitätsklinikum GmbH

-Manfred Kleist, Projektleiter Pflege & Ressortleitung Spezialbereiche bei Solothurner Spitäler AG

-Jörg Cwojdzinski, Vice President Production, Procurement & Logistics bei

ASMPT GmbH & Co. KG

Diese Veranstaltung am 24. + 25. September 2025 in Salzburg zeigt auf, wie mit Lean Management Wartezeiten verkürzt, Kosten gesenkt und das Personal entlastet werden kann – ohne Kompromisse bei der Qualität der Patientenversorgung.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://leanbase.de/hospital

