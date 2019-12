Leawo bietet 100 EUR Amazon-Geschenkkarte und 40% Rabatt auf 8-in-1 Prof. Media.

DVD rippen und in alle gebräuchlichen Audio- und Videoformate umwandeln.

Zusammenfassung: Leawo bietet beim Leawo 2020 Neujahrs-Gewinnspiel & Giveaway & Sonderaktion EUR100 Amazon Geschenkkarte und 40% Rabatt auf 8-in-1 Prof. Media. Diese Neujahrsaktion dauert bis zum 5. Februar 2020.

Shenzhen, China, – 30. 12. 2019 – Leawo Software, ein führender Entwickler und Anbieter von Multimedialösungen, startete seinen Neujahr-Gewinnspiel & Giveaway & Sonderaktion. Die Aktion bietet eine EUR100 Amazon-Geschenkkarte für den Gewinner mit den meisten Retweets/Reposts und 40% Rabatt auf 8-in-1 Prof. Media. Diese Aktion beginnt am 15. Dezember 2019 und endet am 5. Februar 2020.

Bei dieser Aktion haben Nutzer die Möglichkeit, eine Amazon-Geschenkkarte im Wert von 100 Euro zu erhalten. 10 Teilnehmer, deren Retweets am meisten retweeten/geteilt wurden, gewinnen den Preis. Die Gewinnerliste wird am 5. Februar 2020 über Leawo“s angehefteten Post auf Twitter veröffentlicht. Die Methoden und Regeln für die Teilnahme am Gewinnspiel sind wie folgt:

1. Man sollte zuerst die offizielle Seite von Leawo auf Twitter verfolgen.

2. Dann kann man den angehefteten Tweet von Leawo mit Kommentar retweeten und auf dem Profil vermerken.

3. Danach kann man die Freunde einladen, die Promotion-Details zu retweeten/teilen. 10 Teilnehmer, deren Retweets am meisten retweeten/geteilt werden, sind die Gewinner.

4. Der Gewinner wird am 5. Februar 2020 auf Leawo“s offiziellem Twitter bekannt gegeben.

Zusätzlich bietet Leawo 40% Rabatt auf 8-in-1 Prof. Media für Anwender, die Streaming-Videos und Audios herunterladen, DVDs, Blu-rays, Videos, etc. konvertieren. Als professionelle Medienkonverter-Suite kann Prof. Media als DVD-Ripper- und Backup-Software fungieren, um DVDs in verschiedene Formate zu konvertieren und DVD-Filme zur Sicherung auf den Computer oder einen Rohling zu kopieren. Außerdem könnte es als Blu-ray/DVD-Ersteller fungieren, um Videos einfach auf Blu-ray/DVD-Discs, Ordner oder ISO-Dateien zu brennen.

Ursprünglich zu einem Preis von EUR339,85 erhältlich, ist dieses Bundle jetzt zu EUR169,91 erhältlich. Leute können das Bundle erhalten, indem sie auf der Aktionsseite auf „Jetzt kaufen“ klicken und dann persönliche Informationen ausfüllen, um den Code per E-Mail zu erhalten. Sowohl die Windows- als auch die Mac-Version sind erhältlich.

Auch in dieser Promotion bietet Leawo DVD Ripper als kostenloses Geschenk an. Mit Leawo DVD Ripper können Menschen DVD-Dateien rippen und in Video/Audio in 180+ Formate, einschließlich MP4, AVI, FLV, WMV, MOV, M4V, F4V, MP3, AAC, etc. umwandeln, ohne Qualitätsverlust bei Video und Audio. Und es ermöglicht auch die Konvertierung von normalem 2D-Video in 3D-Film und die Bearbeitung von Video für die Ausgabe.

Zu guter Letzt bietet Leawo auch einen 30%igen Rabatt auf den Sitewide Coupon Code an, mit dem man 30% Rabatt auf andere Produkte von Leawo.de erhält. Benutzer können auf die Produktseite gehen und den Gutscheincode aktivieren und die Lizenz erhalten.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.