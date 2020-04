Leawo Music Recorder ist kostenlos zu erhalten während der Ostern 2020.

Aufnehmen von Musik mit ausgezeichneter Qualität

Zusammenfassung:Während der Ostern-Aktion 2020 von Leawo können Leute den Music Recorder kostenlos erhalten, sowie All-in-One Bundle und Blu-ray-Tools zu einem günstigen Preis.

Shenzhen, China – 05. April 2020 – Leawo Software ist ein professioneller Multimedia-Softwareentwickler, der sich auf die Medienverarbeitung und -verbreitung konzentriert. Zur Feier des Ostersonntags 2020 beschloss das Unternehmen, ein Ostergeschenk & Spezialangebote (bis zu 50 % Ermäßigung) für dieses Fest durchzuführen. Diese Aktion läuft vom 5. April 2020 bis zum 5. Mai 2020.

Gemäß der Beschreibung auf der Website kann jeder ein Giveaway mit dem Namen Leawo Music Recorder (2020 Easter Giveaway Edition) erhalten. Es ist extrem einfach, dieses Dienstprogramm kostenlos zu erhalten, wenn man die folgenden Anweisungen befolgt: (1) Auswahl der Win- oder Mac-Version, je nach Computermodell. (2) Tragen von Name und E-Mail-Adresse in das dafür vorgesehene Feld ein. (3) Auf die grüne Schaltfläche “Jetzt Erhalten” klicken, dann erhalten die Benutzer eine E-Mail mit einem Registrierungscode. (4) Kopieren von dem Registrierungscode auf die Aktivierungsseite des Leawo Music Recorders. Danach können die Benutzer ohne Einschränkung verschiedene Musik oder Audioaufnahmen aufnehmen.

Während dieser Aktivität konzentriert man sich nun auf das Produkt mit dem größten Rabatt – das Leawo All-in-One Bundle, das Prof. Media, iTransfer und Prof. DRM Media Pack umfasst. Es ist von großer Annehmlichkeit, um Menschen beim Herunterladen und Konvertieren von Videos, beim Kopieren, Rippen und Brennen von Blu-ray/DVD, bei der Übertragung von iOS-Daten, beim Entfernen des DRM-Schutzes und bei der Konvertierung von iTunes-Video/Musik/Audiobooks zu unterstützen. Dieses Toolkit ist jetzt mit bis zu 50 % Rabatt erhältlich. Die Benutzer können es zum Preis von EUR204,91 für eine lebenslange Lizenz anstelle von EUR409,85 erwerben.

Die zweite Überraschung von Leawo ist, dass jeder Top-Seller-Bundles mit einem Rabatt von 40% erhalten kann. All-in-One iOS Manager (bestehend aus iTransfer, Music Recorder und Tunes Cleaner) ist, wie der Name schon sagt, ein ganz schönes Utility-Set, mit dem man bis zu 14 Arten von Dateien zwischen iOS-Geräten, iTunes und PCs übertragen, online oder offline Musik aufnehmen und die iTunes-Bibliothek nach Belieben aufräumen kann. Während der Aktion kostet es nur EUR71,95 für die Lifetime-Version.

Gleichzeitig bietet die Firma Leawo auch Rabatte für einzelne Produkte für diejenigen an, die kein Bundle benötigen. Zum Beispiel, Leawo Blu-ray Ripper ist ein praktisches Werkzeug, das geeignet ist, Blu-ray DVD zu rippen und in 180+ Video/Audio-Formate ohne Qualitätsverlust zu konvertieren. Und jetzt können die Leute das Tool zum Preis von EUR59,97 (der anfängliche Preis beträgt EUR99,95) für den dauerhaften Gebrauch erwerben. Außerdem gibt es viele andere Blu-ray-Tools für die Werbung. Darüber hinaus bietet Leawo Software auch einen 30%igen Rabatt auf den Sitewide Gutscheincode an, mit dem man andere praktische Tools von Leawo Software erwerben kann, hier sind die konkreten Schritte, um einen Sitewide Gutschein zu erhalten:

1. Den gewünschten Artikel auswählen.

2. Zur Kaufseite gehen.

3. Kopieren vom Gutschein-Code der gesamten Website an die Stelle, die Sie aktivieren möchten.

Um mehr über diese Aktion zu erfahren, bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

