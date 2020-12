Leawo Prof. Media for Mac 8.3.0 mit Unterstützung für Mac OS 11 und 4K-Blu-ray-Discs ist jetzt verfügbar

10-in-1 Mac Media Converter Suite zum Herunterladen von Online-Videos und -Audios;

Konvertieren von Mediendateien wie Videos, Audios, Bilder, DVDs und Blu-Rays; Kopieren von DVD/Blu-ray für Backup.

Zusammenfassung: Leawo Software hat kürzlich ein größeres Update für Leawo Prof. Media für Mac veröffentlicht, mit Unterstützung von Mac OS 11 und Kompatibilität der 4K Blu-ray Disc.

Shenzhen, China – 24. 12. 2020 – Leawo Software, ein Unternehmen, das auf Multimedia-Lösungen und Datenverwaltungssoftware spezialisiert ist, hat soeben Leawo Prof. Media for Mac 8.3.0 mit einem großen Update veröffentlicht.

Leawo Prof. Media for Mac ist eine komplette Medienlösung in Bezug auf Video, Audio, Foto, ISO-Image-Datei, DVD und Blu-ray-Dateien auf iMac und MacBook. Es beinhaltet HD Video Converter für Mac, Video Downloader für Mac, Blu-ray Ripper für Mac, Blu-ray Copy für Mac, Blu-ray Creator für Mac, DVD Copy für Mac, DVD Ripper für Mac, DVD Creator für Mac, Photo Slideshow Maker für Mac, Photo Slideshow Burner für Mac, 2D to 3D Converter für Mac, etc.

Die Hauptpunkte dieses Updates für Leawo Prof. Media Mac 8.3.0:

1. Unterstützung des neuesten Mac OS 11.

2. Unterstützung der 4K-Blu-ray-Input.

3. Verlustfreies MP4-Ausgabeformat ist verfügbar.

4. Unterstützung für nur erzwungene Untertitelausgabe.

5. Aktivierung der harten Dekodierung und Kodierung von VideoToolbox.

6. Der Browser des Downloader-Moduls wurde aktualisiert.

7. Unterstützung für partielle japanische DVD-Konvertierung.

8. Die Kapitel-Markierung des Final Cut wurde gespeichert.

9. Der Fehler, dass gebrannte Discs nicht auf Panasonic Blu-ray-Playern abgespielt werden können, wurde behoben.

Mit dem letzten Update wird nun auch das neueste Mac OS 11 unterstützt. Anwender können die neuesten Funktionen von Leawo Prof. Media auf dem neuesten Mac OS erleben. Abgesehen davon ist eines der besten Updates, dass die neue Version von Leawo Prof. Media für Mac 4K-Blu-ray erkennen kann, was bedeutet, dass man jetzt 4k-Blu-ray abspielen, entschlüsseln, rippen und kopieren kann. Außerdem unterstützt die neue Version von Leawo Prof. Media für Mac das verlustfreie MP4-Ausgabeformat. Mit diesem Update kann Leawo Prof. Media for Mac jetzt 4K-Blu-ray/DVD rippen und in Video konvertieren, einschließlich HD MP4, HD MKV, 1080P MP4, 1080P MKV, 4K MP4, 4K MKV, Multi-Track MP4, Multi-Track MKV, usw.

Darüber hinaus optimierte Leawo Prof. Media for Mac die Untertitel-Optionen, um die Erfahrung des Benutzers zu verbessern. Man kann normale Untertitel rippen, wobei erzwungene Untertitel erhalten bleiben, oder erzwungene Untertitel nur in der Ausgabedatei rippen. Gleichzeitig aktivierte Leawo auch die VideoToolbox-Harddecodierung, um die Leistung des DVD/Blu-ray-Rippens und des Video-Encodierungsprozesses zu verbessern.

Außerdem hat das Leawo-Team viele Funktionen in anderen Bereichen verbessert. Erstens hat Leawo den Browser des Downloader-Moduls verbessert und die Parsing-Bibliothek aktualisiert, um das Problem des fehlgeschlagenen YouTube-Video-Downloads zu lösen. Zweitens unterstützt Leawo Prof. Media for Mac 8.3.0 nun auch die teilweise Konvertierung von japanischen DVDs. Drittens kann man die Kapitelmarkierung des Final Cut in der Ausgabedatei speichern, was unnötigen Ärger bei der Neuerstellung der gleichen Kapitel vermeidet. Zu guter Letzt hat Leawo das Problem behoben, dass gebrannte Discs nicht auf Panasonic Blu-ray-Playern abgespielt werden können.

Preis und Verfügbarkeit

Leawo Prof. Media hat sowohl eine Test- als auch eine Registrierungsversion und beide sind kostenlos herunterladbar. Die Vollversion mit allen aktivierten Funktionen kostet im Moment nur €104,97 für die lebenslange Nutzung und ist in den Weihnachts- und Neujahrsangeboten 2020 um 50% reduziert.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.