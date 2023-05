Leawo Prof. Media for Mac ist aktuell in Version 13.0.0 erhältlich mit neuen DVD-Modulen und Support für neueste Handys

16-in-1 Mac Media Converter Suite zum Konvertieren von Mediendateien zwischen Videos, Audios, Bildern, DVDs, Blu-rays und 4K/3D Blu-rays.

Zusammenfassung: Leawo hat vor kurzem Prof. Media for Mac 13.0.0 veröffentlicht, das die Module DVD to Blu-ray Converter und DVD Cinavia Removal hinzufügt, die iPhone14-Serie und Samsung S22/S23-Serie als Output in Converter/Ripper-Modulen unterstützt und weitere Funktionen aktualisiert.

Shenzhen, Guangdong 30. Mai 2023 – Leawo Prof. Media for Mac ist auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig und hat viele positive Bewertungen von Nutzern erhalten. Als Reaktion auf die Anforderungen der Mac-Nutzer aktualisiert Leawo Software diese leistungsstarke Software auf die Version 13.0.0. Der offensichtliche Unterschied besteht darin, dass es von einer 14-in-1-Medienkonverter-Kombination zu einer 16-in-1-Suite erweitert wurde, einschließlich der neu hinzugefügten Module DVD to Blu-ray Converter und DVD Cinavia Removal. Außerdem unterstützen die eingebauten Converter/Ripper-Module die neuesten Handys wie die iPhone 14-Serie und die Samsung S22/S23-Serie für den Output. Die Upgrade-Punkte werden wie folgt aufgelistet:

1. DVD to Blu-ray Converter Modul wurde hinzugefügt.

Es kann mehrere DVDs direkt auf eine BD brennen. Außerdem ermöglicht dieses Modul die Konvertierung aller/ausgewählter Titel von verschiedenen DVDs in BD-25/BD-50-Disc, Ordner und ISO-Image-Dateien mit Originalqualität und bietet einen internen Disc-Menü-Editor zur Voreinstellung/Personalisierung des Disc-Menüs. Außerdem behält die Blu-ray-Ausgabe alle Untertitel und Tonspuren bei.

2. DVD Cinavia Removal Modul wurde hinzugefügt.

Dieses Modul kann Cinavia-Schutz auf DVD-Filme und andere Schutzmaßnahmen (wie CSS, APS, ARccOS, etc.) von Cinavia Wasserzeichen DVD mit 6x höherer Geschwindigkeit zu entfernen. Darüber hinaus unterstützt es das Kopieren von Cinavia-geschützten DVD/Ordnern/ISO-Dateien auf schutzfreie DVD-Inhalte als Backup, und diese Ausgabe kann problemlos auf DVD-Playern wie Nero, Cyberlink, X-Box, etc. abgespielt werden.

3. Unterstützung für neueste Handys für Converter & Ripper Ausgabe

Diese Ausgabegeräte umfassen iPhone 14, iPhone 14 Plus/Pro/Pro Max, Samsung Galaxy S22/S22 Plus/Ultra und Samsung Galaxy S23/S23 Plus/Ultra.

4. Weitere integrierte Vorlagen im Menü von Creator-Modul wurden hinzugefügt.

5. Unterstützung für mehrere optische 4K-Laufwerke von Pioneer.

6. MP4-Ausgabeformat unterstützt AC3 (Audiocodierung).

7. Andere bekannte Probleme wurden behoben.

Die wichtigsten Updates von Leawo Prof. Media for Mac 13.0.0 sind wie oben beschrieben. Als vielseitige Software integriert Leawo Prof. Media for Mac 10+ Medienkonverter-Apps. Zum Beispiel: HD Video Converter, 4K Blu-ray/DVD Ripper, Blu-ray Cinavia Removal, Blu-ray Recorder Copy, Blu-ray/DVD Creator, Photo Slideshow Maker, Photo Slideshow Burner usw..

Verfügbarkeit & Preis

Diese neue Version von Leawo Prof. Media for Mac ist kompatibel mit macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Ventura (13). Leawo preist diese Software für 239,9 € für 1 Jahr und 389,88 € für die gesamte Lebensdauer. Seit kurzem ist Leawo Prof. Media für Kunden mit 50% Rabatt für eine begrenzte Zeit erhältlich. Daher können die Teilnehmer €49,95 sparen, um Leawo Prof. Media for Mac für €189,95 für 1 Jahr zu erhalten, oder €159,93 sparen, um es für €229,95 für die Lebensdauer in seiner Website Förderung zu erhalten. Außerdem hat Leawo weitere Produkte in ihrer Aktion gefördert, die bis zu 70% Rabatt bietet und bis zum 15. Juni 2023 läuft, einschließlich Prof. Media 13 und andere All-in-1-Bundles.

Weitere Details sind auf der Promo-Seite zu finden.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705



http://www.leawo.de

